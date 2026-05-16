HAK UPOZORAVA Kolnici skliski, a ima i magle. Katamarani su u zastoju. Evo gdje su 'kolapsi'

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a ponegdje ima i magle, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) veća je opasnost od odrona pa HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zastoji su mogući u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), kao i pojedinim dionicama Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su ﻿katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula i Dubrovnik-Korčula-Hvar-Milna-Split; ﻿trajektna linija: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i brodska linija Dubrovnik-Pomena.