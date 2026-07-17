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STANJE NA CESTAMA

HAK upozorava: Očekuju se gužve pogotovo u priobalju

Piše HINA,
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HAK upozorava: Očekuju se gužve pogotovo u priobalju
Foto: HAK
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Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je također duga oko kilometar

Magla mjestimice ﻿smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Foto: HAK

Pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba na autocesti A4 Goričan-Zagreb , a kolona je duga oko kilometar. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je također duga oko kilometar.

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Vozačima HAK savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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