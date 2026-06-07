HAK upozorava: Popodne i navečer se očekuje vrlo gust promet, pratite ove preporuke!

U većem dijelu Hrvatske uvjeti za vožnju su povoljni, no vozači trebaju računati na povremena usporavanja i kraće zastoje na dionicama gdje su u tijeku radovi ili je na snazi privremena regulacija prometa. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju kako se tijekom poslijepodneva i večeri očekuje vrlo gust promet.

Sudionicima u prometu savjetuje se da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te održavaju propisani sigurnosni razmak između vozila.

Foto: HAK

Pojačan promet očekuje se na glavnim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti zemlje, posebno na autocestama A1 Zagreb–Ploče–Karamatići i A6 Rijeka–Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, kao i na Krčkom mostu. Mogući su zastoji i stvaranje kolona na mjestima radova te na dionicama sa suženim kolnikom. Veći promet predviđa se i u trajektnim lukama te pristaništima.

Iz HAK-a preporučuju vozačima da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju u prometu putem njihovih internetskih stranica ili mobilne aplikacije.

Zbog održavanja Plitvičkog maratona za promet je zatvorena državna cesta DC429 između Smoljanca i Prijeboja.

U pomorskom prometu trenutačno nema većih poteškoća, no zbog povećanog broja putnika i vozila tijekom dana moguće je povremeno čekanje na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama.