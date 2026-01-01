Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG NISKIH TEMPERATURA

HAK upozorava: Vlažni i skliski kolnici, moguća je i poledica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HAK upozorava: Vlažni i skliski kolnici, moguća je i poledica
Foto: Jason Tschepljakow/DPA

Vozačima se savjetuje oprez, prilagodba brzine i korištenje zimske opreme; zbog nesreće zatvorena DC33

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

UPOZORAVAJU NA OPREZ HAK: Oprezno zbog magle, moguća je i poledica...
HAK: Oprezno zbog magle, moguća je i poledica...

Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 uočena srna.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC33 Šibenik-Drniš u mjestu Pakovo Selo, obilazak je preko Žitnića i Unešića.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026