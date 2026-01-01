HAK upozorava: Vlažni i skliski kolnici, moguća je i poledica

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 uočena srna.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC33 Šibenik-Drniš u mjestu Pakovo Selo, obilazak je preko Žitnića i Unešića.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.