UPOZORAVAJU NA OPREZ

HAK: Oprezno zbog magle, moguća je i poledica...

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme

Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme

U pomorskom prometu nema poteškoća.

