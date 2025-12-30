HAK: Oprezno zbog magle, moguća je i poledica...

Magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme

U pomorskom prometu nema poteškoća.