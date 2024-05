HAK: Vozilo u kvaru na A7

Zbog vozila na kvaru na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 50 kilometara na sat, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Vozači trebaju pripaziti i na prometna nesreću na 26. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka (Lipovca) te na prepreku na kolniku, također na autocesti A3, između čvora Slavonski Brod zapad i čvora Okučani u smjeru Bregane.

Za sve skupine vozila otvoreni su: Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Krčki most; Paški most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC33 na izlazu iz Knina prema Drnišu vozi se otežano.

Zbog radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke (obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok).

Izvode se radovi na održavanju na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga. Promet se vodi jednom prometnom trakom. Predviđeno trajanje radova je danas do 15 sati. U pomorskom prometnu nema poteškoća.