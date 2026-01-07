Obavijesti

MOGUĆA POLEDICA

HAK: Za sva vozila otvorene autoceste A1 i A6

HAK: Za sva vozila otvorene autoceste A1 i A6
Foto: HAK

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije

Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik te autocesta A6 Rijeka-Zagreb, kao i Paški most te državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački otvoreni su za sve skupine vozila, izvijestio je u srijedu popodne Hrvatski autoklub (HAK) upozoravajući na moguću poledicu na cestama.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje te je moguća poledica, navodi HAK.

Zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za sva vozila, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dopušten promet samo osobnim vozilima, a između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za I. skupinu vozila, kao i na Krčkom mostu.

1,77 PROMILA Kod Đakova: Pijan i bez vozačke divljao cestom pa bježao policiji
Kod Đakova: Pijan i bez vozačke divljao cestom pa bježao policiji

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Gorskom kotaru, Lici, dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije, na Hrvatskom primorju i otocima te središnjoj Hrvatskoj, Istri i Slavoniji.

Za sav promet su zbog snijega, poledice ili vode na kolniku zatvorene županijska cesta u mjestu Muškovci kao i županijska cesta Miočić-Vrlika te lokalne ceste Draževitići-Veliki Prolog i Kotezi-Dusina.

Vozače HAK poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

