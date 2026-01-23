Obavijesti

KOLNICI MOKRI I SKLISKI

HAK: Zbog niskih temperatura moguća poledica, ima i magle

Piše HINA,
Zagreb: Gusta magla na obilaznici | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih je temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica. Ponegdje ima i magle.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

