KOLNICI MOKRI I SKLISKI
HAK: Zbog niskih temperatura moguća poledica, ima i magle
Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog niskih je temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća poledica. Ponegdje ima i magle.
Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
