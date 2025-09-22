Obavijesti

News

OTKAZANI BROJNI LETOVI

Hakeri izazvali kaos u zračnim lukama širom Europe: Sad otkrili što je izazvalo probleme

Piše HINA,
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Zadnjih mjeseci dogodilo se nekoliko kibernetičkih napada na vlade i poduzeća u EU-u, uključujući proizvođača luksuznih automobila Jaguar Land Rover, koji je zbog toga morao pauzirati proizvodnju...

Problemi u zračnim lukama koji su pogodili automatske sustave za prijavu putnika zadnjih dana bili su izazvani ransomware napadom, objavila je u ponedjeljak europska agencija za kibernetičku sigurnost. Nekoliko najvećih europskih zračnih luka i u ponedjeljak je imalo problema nakon što su hakeri izbacili iz funkcije sustave za check-in putnika koje je postavio Collins Aerospace, u vlasništvu RTX-a, zbog čega su od petka otkazani deseci letova.

Agencija ENISA objavila je da snage za provedbu zakona istražuju napad zloćudnim softverom koji zaključava podatke dok žrtva ne plati ponovno omogućavanje pristupa.

U priopćenju agencije ne navodi se odakle je napad potekao.

Zadnjih mjeseci dogodilo se nekoliko kibernetičkih napada na vlade i poduzeća u EU-u, uključujući proizvođača luksuznih automobila Jaguar Land Rover, koji je zbog toga morao pauzirati proizvodnju.

Rafe Pilling, direktor za obavještajne prijetnje britanske tvrtke za kibernetičku sigurnost Sophos, rekao je da ima više ransomware napada na žrtve višeg profila zbog pozornosti koju se time dobiva, ali takvi napadi nisu općenito sve češći.

"Disruptivni napadi postaju u Europi vidljiviji, ali vidljivost ne znači nužno učestalost", rekao je za Reuters.

"Istinski veliki, disruptivni napadi koji se prelijevaju u fizički svijet i dalje su iznimka, a ne pravilo."

Ispitivanje koje je na oko tisuću poduzeća proveo njemački Bitkom pokazalo je da je ransomware napad najčešća vrsta kibernetičkog napada, a svako sedmo poduzeće platilo je otkupninu.

Collins Aerospace objavio je u ponedjeljak da radi s pogođenim zračnim lukama, uključujući zračnu luku u Bruxellesu i londonski Heathrow, i da je u posljednjim fazama dovršetka ažuriranja sustava kako bi se mogao u potpunosti vratiti u funkciju.

Na zračnoj luci u Berlinu sustav još nije u funkciji i letovi kasne više od sat vremena u polasku. Putnicima se ukrcajne propusnice ispisuje ručno. Zračna luka u Bruxellesu koristi se iPadovima i laptopima za registraciju putnika putem interneta. U ponedjeljak je otkazano 60 letova od oko 550.

Zračna luka u Dublinu ima "minimalnih" problema i uvela je ručni proces. 

