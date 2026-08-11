Obavijesti

News

Komentari 4
PODACI GRAĐANA

Srbi hakirali Hrvatsku? Evo što nam je odgovorilo ministarstvo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Srbi hakirali Hrvatsku? Evo što nam je odgovorilo ministarstvo
Foto: Wikimedia Commons
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hakeri navode da su meta bili podaci 86 tisuća hrvatskih građana. Među objavljenim podacima nalaze se osobna imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi (OIB), datumi rođenja...

Hakerska skupina poznata pod nazivom INF Grupa, koja navodno djeluje s područja Srbije, objavila je na jednom dark web forumu bazu kompromitiranih podataka preuzetih, kako tvrde, izravno iz hrvatskog pravosudnog sustava, piše BUG.

Hakeri navode da su meta bili podaci 86 tisuća hrvatskih građana. Među objavljenim podacima nalaze se osobna imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi (OIB), datumi rođenja te jedinstveni matični brojevi građana (JMBG). Skupina pritom navodi da se JMBG i dalje interno koristi u sustavima hrvatskog pravosuđa. Važno je podsjetiti da se JMBG više ne koristi kao važeći opći osobni identifikacijski broj građana.

PRETRESLI MU STAN I AUTO Policija uhitila hakera iz Srbije, upadao u tvrtke i tijela javne vlasti, završio u istražnom
Policija uhitila hakera iz Srbije, upadao u tvrtke i tijela javne vlasti, završio u istražnom

Prema navodima hakera, skupina je odlučila podatke podijeliti potpuno besplatno umjesto da ih proda. Uz podatke 60.000 građana od ranije sada su dodali i podatke za 26 tisuća novih.

Za objašnjenje smo se obratili Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

 - Poštovani, nadležne službe i stručnjaci za kibernetičku sigurnost hitno su poduzeli sve potrebne radnje te je u tijeku detaljna analiza i tehnička provjera autentičnosti navedenih tvrdnji. Trenutačno se provode opsežne provjere integriteta sustava i uspoređivanje navodno objavljenih zapisa kako bi se utvrdilo radi li se o stvarnom incidentu, ponovnom objavljivanju ranije dostupnih zapisa ili utemeljenim navodima - odgovorili su nam iz ministarstva i naglasili kako im je sigurnost građana prioritet.

 - Sigurnost podataka građana i stabilnost informacijskog sustava naš su primarni prioritet. O svim utvrđenim činjenicama, razmjerima situacije te daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavijestiti javnost i nadležna tijela čim preliminarna analiza bude dovršena - zaključili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'
Muž pronašao snimke?! Seks afera u MUP-u dobila nastavak. Pokreću disciplinski postupak
ODNOSI U SLUŽBENOM AUTU?!

Muž pronašao snimke?! Seks afera u MUP-u dobila nastavak. Pokreću disciplinski postupak

Izvršenim provjerama utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik Policijske postaje Pleternica počinio težu povredu službene dužnosti te će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak, kažu u MUP-u

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026