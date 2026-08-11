Srbi hakirali Hrvatsku? Evo što nam je odgovorilo ministarstvo

Hakerska skupina poznata pod nazivom INF Grupa, koja navodno djeluje s područja Srbije, objavila je na jednom dark web forumu bazu kompromitiranih podataka preuzetih, kako tvrde, izravno iz hrvatskog pravosudnog sustava, piše BUG.

Hakeri navode da su meta bili podaci 86 tisuća hrvatskih građana. Među objavljenim podacima nalaze se osobna imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi (OIB), datumi rođenja te jedinstveni matični brojevi građana (JMBG). Skupina pritom navodi da se JMBG i dalje interno koristi u sustavima hrvatskog pravosuđa. Važno je podsjetiti da se JMBG više ne koristi kao važeći opći osobni identifikacijski broj građana.

Prema navodima hakera, skupina je odlučila podatke podijeliti potpuno besplatno umjesto da ih proda. Uz podatke 60.000 građana od ranije sada su dodali i podatke za 26 tisuća novih.

Za objašnjenje smo se obratili Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

- Poštovani, nadležne službe i stručnjaci za kibernetičku sigurnost hitno su poduzeli sve potrebne radnje te je u tijeku detaljna analiza i tehnička provjera autentičnosti navedenih tvrdnji. Trenutačno se provode opsežne provjere integriteta sustava i uspoređivanje navodno objavljenih zapisa kako bi se utvrdilo radi li se o stvarnom incidentu, ponovnom objavljivanju ranije dostupnih zapisa ili utemeljenim navodima - odgovorili su nam iz ministarstva i naglasili kako im je sigurnost građana prioritet.

- Sigurnost podataka građana i stabilnost informacijskog sustava naš su primarni prioritet. O svim utvrđenim činjenicama, razmjerima situacije te daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavijestiti javnost i nadležna tijela čim preliminarna analiza bude dovršena - zaključili su.