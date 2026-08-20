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Hakeri napali HZMO. Isplate mirovina nisu ugrožene

Piše Filip Sulimanec,
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Hakeri napali HZMO. Isplate mirovina nisu ugrožene
Foto: Canva
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Nadležne službe HZMO-a odmah su po utvrđivanju aktivnosti tipične za kibernetički napad aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure

U srijedu je zabilježen kibernetički napad na aplikaciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, HZMO Live – korisnički centar, koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika.

U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije.

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Nadležne službe HZMO-a odmah su po utvrđivanju aktivnosti tipične za kibernetički napad aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure.

Prema dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen ovim incidentom. Poslovni procesi HZMO-a odvijaju se nesmetano. Isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava HZMO nisu dovedeni u pitanje.

 - O tijeku događaja izvještavat ćemo pravodobno, a nove informacije slijede najkasnije sutra do podneva - izvijestio je HZMO.

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