HALO, MOSKVA Poslušajte razgovor Orbanovog ministra sa Sergejem Lavrovom

Telefonski razgovori između mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova davala je Moskvi strateške informacije o ključnim pitanjima EU-a, prema transkriptima i audio zapisima poziva koje su pregledali The Insider i njegovi istraživački partneri.

Materijali upućuju na to da je Szijjártó djelovao u ime Kremlja, uključujući i pritiskanje da se sankcionirani oligarsi uklone s crnih lista EU-a, uključujući sestru Alishera Usmanova (oligarh i Putinov suradnik).

U drugom razgovoru, s ruskim zamjenikom ministra energetike, Szijjártó je rekao da čini sve što može kako bi blokirao paket sankcija EU-a i ponudio da pokuša spasiti ruske subjekte od sankcija, dodajući da i slovenska vlada pomaže koordiniranom rusko-mađarskom naporu.

Samo sat vremena nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó 30. kolovoza 2024. stigao u Budimpeštu iz Sankt Peterburga, primio je telefonski poziv od svog ruskog kolege Sergeja Lavrova. Lavrov je rekao da je Szijjártó citiran u svim ruskim medijima nakon svoje posjete.

„Jesam li nešto rekao pogrešno?” nervozno je upitao Szijjártó.

„Ne, ne, ne. Samo su rekli da se pragmatično borite za interese svoje zemlje.”

Razlog Lavrovog poziva bio je zahtjev: ruski oligarh Alisher Usmanov želio je da se njegova sestra, Gulbahor Ismailova, ukloni s EU sankcijskih lista, a Szijjártó je obećao pomoći. Usmanov, rusko-uzbekistanski tajkun, stekao je svoje bogatstvo u rudarstvu, industriji, telekomunikacijama i medijima. Opisan je kao jedan od Putinovih omiljenih poslovnih ljudi, s „posebno bliskim vezama” s ruskim predsjednikom.

„Pogledajte, zovem na zahtjev Alishera i on me samo zamolio da vas podsjetim da ste nešto poduzimali po pitanju njegove sestre,” rekao je Lavrov.

„Da, apsolutno,” odgovorio je Szijjártó, „Stvar je sljedeća, da zajedno sa Slovacima predajemo prijedlog Europskoj uniji da je ukloni s liste. Predat ćemo ga sljedeći tjedan i budući da počinje novi period revizije, bit će stavljen na dnevni red i učinit ćemo sve što možemo kako bismo je uklonili.”

Lavrov je bio zadovoljan i izrazio je zahvalnost za Szijjártóvu „podršku i vašu borbu za jednakost u svim područjima.”