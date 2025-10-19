Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.
Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih
Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu. Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.
Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.
Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.
Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu.
Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168.
Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+