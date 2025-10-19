Obavijesti

News

Komentari 0
UTVRĐUJE SE IDENTITET

Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih
Foto: Reuters

Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16.

Palestinska islamistička skupina Hamas predala je Međunarodnom odboru Crvenog križa još dva tijela navodnih talaca, priopćila je izraelska vojska kasno u subotu. Forenzički institut u Tel Avivu utvrdit će identitet posmrtnih ostataka.

Prema trenutnom sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, Hamas mora predati ukupno 28 tijela. Ako Izrael potvrdi da su tijela vraćena u subotu tijela nestalih talaca, trebalo bi ih vratiti još 16. 

Hamas tvrdi da je teško pronaći tijela jer su zakopana pod ruševinama bombardiranih zgrada i tunela koji su uništeni tijekom dvogodišnjeg rata u Gazi.

HAMASU ISTJEČE VRIJEME Izrael potvrdio da je primio tijelo još jednog taoca iz Gaze
Izrael potvrdio da je primio tijelo još jednog taoca iz Gaze

Hamas je u brutalnom terorističkom napadu na Izrael oteo 251 osobu. 

Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca, a ukupno ih je živih vraćeno 168. 

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa, koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, uključuje oslobađanje i predaju svih živih i mrtvih talaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara
Pješakinja poginula u Splitu
TEŠKA NESREĆA

Pješakinja poginula u Splitu

Prometna nesreća dogodila se u 6​.40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila  udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025