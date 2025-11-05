Hamas predao još jedno tijelo Crvenom križu u Pojasu Gaze

Hamas je u srijedu predao posmrtne ostatke još jednog taoca zaposlenicima Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) u Pojasu Gaze. Po Hamasu, riječ je o posmrtnim ostacima taoca otetog u Izraelu. Zaposlenici Crvenog križa predat će lijes izraelskoj vojci, objavila je vojska. Identitet taoca mora potvrditi forenzički institut u Tel Aviv.

Izrael i Hamas dogovorili su se da će razmijeniti tijela u sklopu dogovora o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD-a.

Po dogovoru, za svakog taoca čije posmrtne ostatke Hamas preda, Izrael mora predati tijela 15 stanovnika Pojasa Gaze.

Izrael je do sada predao tijela 285 Palestinaca, od kojih je 84 identificirano, po palestinskim zdravstvenim vlastima.

Hamas je u utorak navečer Crvenom križu predao tijelo izraelskog vojnika, koji je imao i njemačko državljanstvo. Izrael je u srijedu predao posmrtne ostatke 15 Palestinaca.

Hamas je pustio na slobodu preostale žive taoce 13. listopada u zamjenu za stotine palestinskih zatočenika.

Unatoč prekidu vatre, nasilni incidenti u Pojasu Gaze nastavljaju se.

Od početka prekida vatre 10. listopada, u izraelskim napadima u Pojasu Gaze poginulo je više od 240 ljudi, po palestinskim zdravstvenim vlastima.

Tvrdnje obiju strana ne mogu se provjeriti iz neovisnih izvora.