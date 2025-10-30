Izraelski avioni i tenkovi napali su Gazu, unatoč prekidu vatre!

Izraelski zrakoplovi i tenkovi gađali su u četvrtak područja na istoku Pojasa Gaze, rekli su palestinski stanovnici i očevici, dan nakon što je Izrael rekao da je i dalje predan prekidu vatre.

Očevici su rekli da su izraelski zrakoplovi izveli 10 zračnih napada u područjima istočno od Han Junisa na jugu Pojasa Gaze, a tenkovi su granatirali područja istočno od grada Gaze na sjeveru enklave. Izvješća o ozlijeđenima i poginulima još nema.

Izraelska vojska objavila je da je izvela "precizne" napade na "terorističku infrastrukturu koja je prijetnja vojnicima" u tim područjima, koja su još pod izraelskom okupacijom.

Napadi su novi test za krhki prekid vatre koji je stupio na snagu 10. listopada.

Izrael je u utorak i srijedu bombardiranjem odgovorio na pogibiju izraelskog vojnika. U napadima je, po palestinskim zdravstvenim vlastima, poginulo 104 ljudi.

Očevici u Gazi rekli su da nisu vidjeli napade u četvrtak izvan područja koja Izrael kontrolira.

Izrael je rekao da je vojnik poginuo u napadu naoružanih napadača na teritoriju u sklopu tzv. žute linije na koju su se izraelski vojnici povukli po uvjetima prekida vatre. Hamas to niječe.

Izraelska vojska objavila je popis 26 militanata koje je ciljala u bombardiranju ranije ovaj tjedan, uključujući jednoga za kojega tvrdi da je zapovjednik Hamasa koji je sudjelovao u napadu na Izraelu 7. listopada 2023. koji je izazvao rat.

Hamasova vlada objavila je da je taj popis dio "sustavne kampanje dezinformiranja" kako bi se "prikrilo zločine nad civilima u Gazi".

Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze objavilo je da je među 104 poginulih u zračnim napadima 46 djece i 20 žena.