Hamas: 'Treba nam još malo vremena da proučimo Trumpov plan za okončanje rata...'

Hamas je u petak objavio da mu treba još malo vremena da prouči plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Pojasu Gaze koji traje gotovo dvije godine. Američki predsjednik u utorak je Hamasu dao ultimatum da u roku od "tri ili četiri dana" prihvati njegov plan koji podržava izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Hamas još provodi konzultacije o Trumpovu planu (...) i obavijestio je posrednike da su konzultacije u tijeku i da zahtijevaju još malo vremena", rekao je dužnosnik Hamasa koji je želio ostati neimenovan.

Plan predviđa prekid vatre, puštanje na slobodu talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze u roku od 72 sata i razoružanje palestinskog pokreta, čiji je napad u Izraelu 7. listopada 2023. izazvao rat na palestinskom teritoriju. Kao odgovor, Izrael je pokrenuo razornu ofenzivu na malom teritoriju, ubivši desetke tisuća ljudi i uzrokujući humanitarnu katastrofu.

Od tada je otprilike dva milijuna opkoljenih stanovnika više puta raseljeno. Više od dva tjedna njihova vojska vodi ofenzivu u gradu Gazi, predstavljenom kao posljednje uporište Hamasa, čiji su stanovnici bili prisiljeni pobjeći na jug. Ujedinjeni narodi, međutim, inzistiraju da ne postoji sigurno utočište za Palestince, opisujući sigurne zone koje je Izrael na jugu odredio kao "mjesta smrti".

"Ideja o sigurnoj zoni na jugu je farsa", rekao je James Elder, glasnogovornik UNICEF-a, govoreći iz Gaze.

Plan predviđa također postupno izraelsko povlačenje iz Pojasa Gaze i uspostavu prijelazne vlasti pod Trumpovim predsjedanjem.

Američki prijedlog, koji podržava nekoliko arapskih i zapadnih zemalja, prepun je sivih zona, posebno u pogledu vremenskog okvira za izraelsko povlačenje i okvira za razoružanje Hamasa, dodaje AFP.