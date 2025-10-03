Izraelci presreli zadnji brod kod Gaze. Nova flotila već na putu

Izraelska vojska raspustila je cijelu humanitarnu flotilu koja je pokušavala probiti opsadu ratom razorene Gaze. Videozapis uživo pokazao je kako se izraelske snage probijaju na posljednji brod u petak ujutro. Marinette pod poljskom zastavom, koji navodno ima šesteročlanu posadu, bio je posljednji brod Globalne Sumud flotile

Još jedna flotila kreće prema Pojasu Gaze u pokušaju probijanja izraelske pomorske blokade tog područja, prema tvrdnjama aktivista. Koalicija Freedom Flotilla navodi da je brod Conscience u srijedu isplovio iz Italije s oko 100 aktivista na brodu. Grupa tvrdi da su mnogi od njih zdravstveni radnici i novinari.

Conscience se pridružuje još osam brodova koji su iz Italije isplovili prije gotovo tjedan dana. Prema podacima praćenja uživo, svih devet brodova trenutačno se nalazi uz obalu grčkog otoka Kreta.

Očekuje se da će ih izraelska mornarica presresti ako nastave ploviti prema Gazi. Tijekom proteklog dana, mornarica je presrela 42 broda iz flotile Global Sumud, a oko 470 aktivista je uhićeno.