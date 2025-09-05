Pred kraj videa pojavljuje se drugi talac, Alon Ohel (22), koji se pridružuje Gilboa-Dalalu u automobilu. Njih dvojica se grle i vidno su iznenađeni što se vide. Gilboa-Dalal u videu više puta govori ne mogu vjerovati da te vidim
Hamas vozi Izraelce Gazom. Nadaju se da će tako spriječiti izraelsko bombardiranje
Hamas je došao na zanimljivu ideju kako umanjiti žestoke izraelske udare na pojas Gaze. Propagandni video prikazuje zatočenog Guya Gilboa-Dalala u automobilu na nekoliko lokacija u Gazi, uključujući i ispred sjedišta Crvenog polumjeseca. Video je, čini se, snimljen prošlog tjedna, a kroz prozor automobila vide se oštećene zgrade dok nevidljivi vozač vozi kroz dijelove grada. CNN je geolocirao snimku i potvrdio da je riječ o Gazi.
Pred kraj videa pojavljuje se drugi talac, Alon Ohel (22), koji se pridružuje Gilboa-Dalalu u automobilu. Njih dvojica se grle i vidno su iznenađeni što se vide. Gilboa-Dalal u videu više puta govori ne mogu vjerovati da te vidim.
Ovo je jedan od rijetkih videa Hamasa u kojem se taoci prikazuju iznad zemlje, umjesto u skrivenim prostorima. Gilboa-Dalal, koji je očito sniman pod prisilom, navodi da je datum snimanja 28. kolovoza i da je u zatočeništvu već 22 mjeseca.
Izrael najavljuje udare
- U nadolazećim danima, IDF će napasti objekte koji su pretvoreni u terorističku infrastrukturu u gradu Gazi: kamere, zapovjedne promatračke centre, snajperske i protuoklopne položaje, te zapovjedno-upravljačke komplekse - oglasila se izraelska vojska.
Uoči proširenih operacija protiv Hamasa u gradu Gazi, Izraelske obrambene snage (IDF), pod vodstvom Južnog zapovjedništva, provele su opsežnu obavještajnu operaciju i identificirale značajnu terorističku aktivnost Hamasa unutar raznih infrastrukturnih objekata, osobito u višekatnicama.
Pokretanje videa...
- U skladu s borbenom doktrinom Hamasa, ta je teroristička organizacija ugradila sustave za prikupljanje obavještajnih podataka, kamere, snajperske i protuoklopne položaje, a u nekim zgradama uspostavila i promatračke zapovjedne sobe te zapovjedno-upravljačke komplekse. Osim toga, podzemna teroristička infrastruktura Hamasa proteže se uz te zgrade, osmišljena kako bi omogućila zasjede protiv IDF-a i pružila rute za bijeg iz zapovjednih centara unutar objekata - priopćila je vojska.
Također, IDF je identificirao da je Hamas postavio brojne eksplozivne naprave u blizini više objekata u pojasu Gaze. Ove naprave su namijenjene za daljinsko aktiviranje, s pomoću sustava za nadzor instaliranih na objektima, s ciljem napada na IDF snage prilikom približavanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+