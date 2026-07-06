Hamburger u Splitu košta kao na Wimbledonu. Ministar Glavina: 'Doći će do korekcije!'

Prvih šest mjeseci turističke godine donijelo je rezultate na razini prošlogodišnjih rekordnih brojki, a prihodi su porasli za više od devet posto. Ministar turizma Tonči Glavina u studiju Dnevnika Nove TV komentirao je rezultate, a s njim su razgovarali voditelji Valentina Baus i Dino Goleš.

Struka procjenjuje da će potrošnja biti manja nego lani. Na pitanje što govore brojke, Glavina je rekao: „Što se tiče brojki dolazaka i noćenja, jako smo zadovoljni s prvih šest mjeseci jer smo ponovili turističke rezultate od prošle godine. S obzirom na to da je prošla godina bila rekordna, onda u ovoj godini koja je specifična po mnogočemu, obilježena geopolitičkim nestabilnostima, možemo biti zadovoljni. Što se prihoda tiče za prvi kvartal, imamo povećanje rasta prihoda od 9,2 posto. Oko 80 milijuna eura više smo uprihodili u prvom kvartalu. Po podacima Eurostata za prvi kvartal četvrta smo zemlja po turističkom rastu. Kada bi druga polovica godine bila uspješna kao prva, bili bismo itekako zadovoljni“, rekao je Glavina.

Prokomentirao je i kako je usvojen apel o spuštanju cijena.

- Pružatelji usluga u smještaju napravili su iskorak. Reagiralo se na ispravan način. To radi i naša konkurencija. U godini koja je obilježena nestabilnostima, putovanje je nikad skuplje. Reagirali su svi, morali smo reagirati i mi. Nadam se da ćemo iz svega izvući dobre pouke i prilagoditi se - kazao je ministar.

Voditeljica Valentina Baus upitala ga je je li normalno da je cijena hamburgera u Splitu jednaka kao na Wimbledonu, od 12 do 14 eura, a ministar je odgovorio: „Kao što sam rekao, smještaj je reagirao. Očekujemo i da reagiraju trgovine i ugostiteljstvo. Do korekcije će doći jer korekciju traži tržište. Korekciju rade konkurenti, trebamo i mi. Za sve one koji su napravili prilagodbu, mislim da imaju dobre rezultate i mogu biti zadovoljni“, poručio je.

Na ponovljeno pitanje smatra li da je to normalno, Glavina je odgovorio: „Mislim da sam vam odgovorio.“

Voditelj Dino Goleš upitao ga je kakve su najave za srpanj i kolovoz. Ministar je poručio kako smatra da će srpanj biti izazovniji.

- Kolovoz bi trebao biti otprilike kao i prošle godine. Mislim da bi bio veliki uspjeh za nas kada bismo u ovim okolnostima zadržali uspjeh od prošle godine, ali oscilacije se događaju, pa je sve moguće. Mi jako puno ovisimo o njemačkom tržištu, otprilike četvrtina prometa je njemačkog tržišta. Njihovi praznici su ove godine bili deset dana u petom mjesecu, deset u lipnju. Prošle godine su svi bili u lipnju. Sukladno tome, mijenjaju se brojke - ustvrdio je Glavina.

Kazao je i da je napravljen veliki iskorak promocije Hrvatske u Americi.

Na kraju razgovora prokomentirao je i VAR intervenciju Donalda Trumpa, ali i ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

- Jako smo razočarani utakmicom u kojoj je Hrvatska itekako oštećena. Hrvatska nije zaslužila takav tretman, Hrvatska je nogometna velesila. Zaslužili smo igrati večerašnju utakmicu, a ne Portugal. Trump? Svi su osudili taj potez. Kada se izgubi kredibilitet onda je to jako teško vratiti. Mislim da ovo nije na čast FIFA-i... Mislim da će biti nekih promjena, to bi bilo opravdano itekako - zaključio je Glavina.