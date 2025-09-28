Harari za FT: Zašto Ukrajina pobjeđuje u ratu, a ne Rusija

Izraelski povjesničar i jedan od vodećih mislilaca današnjice Yuval Noah Harari ocijenio je da u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine već treću godinu i osam mjeseci pobjedu ne bilježi Moskva nego Kijev. Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je invaziju s ciljem uništenja ukrajinskog identiteta i gašenja njezine državnosti, no ti ciljevi nisu ostvareni i teško da će to biti u budućnosti.

U kolumni objavljenoj 27. rujna u Financial Timesu Harari je podsjetio kako je uoči ruske invazije 24. veljače 2022. većina svijeta očekivala pad Kijeva u svega nekoliko dana. Čak je i Zapad u početku podcijenio sposobnost Ukrajine da se odupre, predlažući predsjedniku Volodimiru Zelenskom osnivanje vlade u egzilu. No Zelenski je ostao u Kijevu i poručio da mu treba streljivo, a ne prijevoz, dok je brojčano slabija ukrajinska vojska šokirala svijet odbivši ruske napade.

Harari je istaknuo kako su ukrajinske snage u ljeto 2022. izvele uspješne protuofenzive u Harkivu i Hersonu, povratile znatan dio okupiranog teritorija i spriječile Rusiju da zauzme ključne gradove. Dodao je da je Moskva pretrpjela goleme ljudske gubitke za minimalne dobitke: između 200 i 300 tisuća poginulih i ranjenih vojnika u zamjenu za svega 0,6 posto ukrajinskog teritorija uz granicu. Prema njegovim riječima, na tom tempu Rusiji bi trebalo sto godina i milijuni žrtava da osvoji cijelu zemlju.

Usporedivši rat s rovovima Prvog svjetskog rata, Harari je ustvrdio da žrtvovanje desetaka tisuća vojnika za napredak od nekoliko kilometara ne donosi stvarne pobjede, a ruski mediji takve pomake prikazuju većima nego što jesu. Suprotno tome, Ukrajina je taktičkim povlačenjima i ratom iscrpljivanja uspjela oslabiti protivnika, dok je u Crnom moru dronovima i projektilima neutralizirala rusku pomorsku nadmoć i prisilila Crnomorsku flotu na povlačenje.

Posebno je naglasio ruske neuspjehe u zraku. Za razliku od Izraela koji je prošlog lipnja u ratu s Iranom osvojio zračni prostor u 36 sati, Rusija nikada nije uspjela kontrolirati ukrajinsko nebo. Ukrajinske bespilotne letjelice napadale su čak i strateške bombardere, dok su ruski udari na gradove svedeni na, kako ih opisuje, oblik urbanog terorizma. Ukrajina se, s druge strane, fokusirala na precizne udare po vojnim bazama i rafinerijama duboko unutar Rusije, bez napada na civile. Sve to, naglasio je Harari, postignuto je bez izravne vojne intervencije Zapada, dok je jedina iznimka bio angažman više od 10 tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskoj strani.

Govoreći o zapadnoj pomoći, Harari je ocijenio da bi rat mogao završiti već u ljeto 2023. da je Ukrajina od početka dobila dovoljno oružja. Osvrnuo se i na nedavnu izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina može pobijediti uz potporu EU-a, tumačeći je kao znak da se i Trump svrstava uz pobjednika.

„Pobjeda u ratu ne mjeri se teritorijem ili razaranjem gradova, nego ispunjenjem političkih ciljeva. Putin je želio izbrisati ukrajinski identitet i priključiti zemlju Rusiji, no danas nitko ne dovodi u pitanje postojanje Ukrajine“, napisao je Harari, podsjetivši na Clausewitzevu definiciju rata kao nastavka politike drugim sredstvima.

Podsjetio je i na Putinov esej iz 2021. o povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca, naglasivši kako je ruski čelnik tada vjerovao da je Ukrajina izmišljena država, dok su milijuni Ukrajinaca svojim otporom dokazali svijetu odlučnost u obrani nezavisnosti. „Ukrajinska pobjeda je nepovratna. Pitanje je samo može li Zapad zadržati potporu i odoljeti ruskoj propagandi“, zaključio je Harari.