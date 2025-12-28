Svaki europski kontingent vojnika raspoređen u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi koju je u nedjelju objavila državna novinska agencija TASS.

On je TASS-u rekao da će Moskva nastaviti "suradnju s američkim pregovaračima na trajnim sporazumuma koji se bave temeljnim uzrocima sukoba", kritizirajući pri tom Europljane.

Lavrov je, bez pružanja dokaza, optužio europske političare da su vođeni "ambicijama" u svojim odnosima s Kijevom i da zanemaruju narod Ukrajine i vlastite nacije.

"Nakon promjene administracije u Sjedinjenim Državama, Europa i Europska unija postale su glavna prepreka miru", rekao je, dodajući da Europljani "ne skrivaju svoje namjere da se pripreme za rat protiv Rusije".

Prema Lavrovljevim riječima, "ambicija europskih čelnika ih doslovno zasljepljuje: ne samo da su ravnodušni prema Ukrajincima, već se čine jednako ravnodušnima i prema vlastitom stanovništvu".