POTENCIJALNA ESKALACIJA

Lavrov žestoko zaprijetio Europi

Piše HINA.,
Foto: Ramil Sitdikov

Lavrov je, bez pružanja dokaza, optužio europske političare da su vođeni "ambicijama" u svojim odnosima s Kijevom i da zanemaruju narod Ukrajine i vlastite nacije

Svaki europski kontingent vojnika raspoređen u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi koju je u nedjelju objavila državna novinska agencija TASS.

On je TASS-u rekao da će Moskva nastaviti "suradnju s američkim pregovaračima na trajnim sporazumuma koji se bave temeljnim uzrocima sukoba", kritizirajući pri tom Europljane.

Lavrov je, bez pružanja dokaza, optužio europske političare da su vođeni "ambicijama" u svojim odnosima s Kijevom i da zanemaruju narod Ukrajine i vlastite nacije. 

DEKLARACIJA Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva
Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva

"Nakon promjene administracije u Sjedinjenim Državama, Europa i Europska unija postale su glavna prepreka miru", rekao je, dodajući da Europljani "ne skrivaju svoje namjere da se pripreme za rat protiv Rusije".

Prema Lavrovljevim riječima, "ambicija europskih čelnika ih doslovno zasljepljuje: ne samo da su ravnodušni prema Ukrajincima, već se čine jednako ravnodušnima i prema vlastitom stanovništvu".

Budanov: Rusija u 2026. planira mobilizirati 409.000 vojnika
KLAONICA

Budanov: Rusija u 2026. planira mobilizirati 409.000 vojnika

Ogromna većina ruskih novaka služi kao ugovorni vojnici, rekao je Budanov, uz izvješća da su neki novaci dobili i više od 2 milijuna rubalja (otprilike 25.000 američkih dolara) kao jednokratni bonus pri potpisivanju ugovora
VIDEO Vojnik u kostimu Djeda Mraza mahao ruskom zastavom u osvojenom ukrajinskom gradu
MIRNOHRAD I HULJAJPOLJE

VIDEO Vojnik u kostimu Djeda Mraza mahao ruskom zastavom u osvojenom ukrajinskom gradu

Kremlj je objavio da su ruske snage zauzele pet gradova, uključujući strateški važne Mirnohrad i Huljajpolje, no Kijev je te navode promptno odbacio kao dezinformacijsku kampanju osmišljenu da utječe na mirovne pregovore
Zelenski: Rusi ne žele mir čak ni za Božić. Muče naš narod
NIKAD MIRA

Zelenski: Rusi ne žele mir čak ni za Božić. Muče naš narod

Rusija nastavlja mučiti naše gradove i naš narod. Moskva je odbila čak i prijedloge za božićno primirje te pojačava brutalnost svojih raketnih i bespilotnih napada, rekao je Zelenski

