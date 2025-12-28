Ima li Zelenski ikakve šanse kod Trumpa? Teritoriji i najveća nuklearka ključ svega

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u nedjelju u Sjedinjene Države na ključni sastanak s predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago. Njegov posjet događa se u trenutku dok se Kijev nalazi pod žestokim napadom ruskih projektila i dronova, što služi kao smrtonosni podsjetnik agresora da se rat nastavlja unatoč ubrzanim mirovnim pregovorima.

Finaliziranje mirovnog plana

Sastanak, zakazan za 13 sati po lokalnom vremenu i najavljen samo dva dana ranije, ima za cilj premostiti razlike u mirovnom planu koji je Trump prvotno predložio prošlog mjeseca s 28 točaka, a koji je Ukrajina u međuvremenu revidirala na 20 točaka. Američki izaslanici intenzivno rade na finaliziranju prijedloga koji bi bio prihvatljiv i Ukrajini i Rusiji. Trump, koji se u Palm Beachu nalazi od 20. prosinca, prekinut će svoj odmor zbog ovog sastanka. Susret je dogovoren nakon što je Zelenski krajem prošlog tjedna sat vremena telefonski razgovarao sa Steveom Witkoffom, Trumpovim inozemnim izaslanikom, i Jaredom Kushnerom, predsjednikovim zetom koji radi na finalizaciji mirovnog sporazuma.

Foto: Jonathan Ernst

Trump je ranije ovog mjeseca izjavio kako ne smatra da bi sastanci sa Zelenskim ili njegovim europskim saveznicima bili korisni ako nisu blizu postizanja dogovora, što ukazuje na naprednu fazu pregovora. Američki dužnosnici opisali su značajan napredak, a jedan od njih je rekao da je riješeno 90 posto uvjeta sporazuma, što je u petak potvrdio i sam Zelenski.

​- Nije lako. Nitko ne kaže da će odmah biti 100 posto, ali bez obzira na to, svakim takvim sastankom, svakim takvim razgovorom, moramo približiti željeni rezultat - rekao je.

Najteža pitanja: Donbas i nuklearna elektrana

Preostalih deset posto pokazalo se najtežim za riješiti, a uključuju osjetljivo pitanje teritorijalnih ustupaka koji će biti nužni za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata. Rusija ne odustaje od svojih maksimalističkih zahtjeva, uključujući predaju cijele istočne regije Donbas. Međutim, Zelenski više ne isključuje u potpunosti ustupke te kaže da će mirovni plan staviti na referendum ako Rusija pristane na prekid vatre. Ustav Ukrajine, naime, zahtijeva da se svaka promjena granica odobri na referendumu. Američka strana ponudila je, kako je rekao jedan dužnosnik, "ideje koje potiču na razmišljanje" o tome kako riješiti zastoj, uključujući razvoj "gospodarske slobodne zone" u istočnom dijelu Ukrajine.

Neriješena ostaje i sudbina nuklearne elektrane Zaporižja pod ruskom okupacijom, najveće u Europi. Zelenski je kazao da Kijev predlaže da elektranom upravlja zajedničko poduzeće Sjedinjenih Država i Ukrajine, pri čemu bi 50 posto proizvedene električne energije išlo Ukrajini, a o ostatku bi odlučivao SAD.

SAD nudi 'platinasti standard' sigurnosnih jamstava

Rusija neće biti zastupljena na nedjeljnom sastanku i ostaje nejasno je li Moskva spremna pristati na trenutačni prekid vatre koji bi omogućio provedbu mirovnog plana. CNN International piše kako je Trump često upirao prstom i u Ukrajinu i u Rusiju kao prepreke miru. Dan prije sastanka, ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da "ako Kijev nije voljan riješiti stvar mirnim putem, Rusija će sve ciljeve specijalne vojne operacije ostvariti vojnim sredstvima", koristeći eufemizam za rat u Ukrajini, prenosi ruska državna novinska agencija TASS. Tijekom noći na subotu, Rusija je na Ukrajinu lansirala 519 dronova i 40 projektila, priopćile su ukrajinske zračne snage.

Zelenski je uoči sastanka izjavio da želi zaključiti okvir za kraj sukoba, uključujući utvrđivanje specifičnosti sigurnosnih jamstava od strane Sjedinjenih Država kako bi se osiguralo da Rusija ne može ponovno izvršiti invaziju nakon završetka rata. Set sigurnosnih jamstava sličnih članku pet NATO-a dogovoren je tijekom dvodnevnih rasprava u Berlinu ranije ovog mjeseca. ​- Ovo je najrobusniji set sigurnosnih protokola koje su ikad vidjeli. To je vrlo, vrlo snažan paket - rekao je jedan visoki američki dužnosnik. Drugi dužnosnik je dodao da je Trump spreman američka sigurnosna jamstva iznijeti pred Kongres, opisujući paket kao "platinasti standard" onoga što Washington može ponuditi. Trump vjeruje da može uvjeriti Moskvu da prihvati jamstva, a dužnosnici su također naveli da je Rusija pokazala otvorenost prema ulasku Ukrajine u Europsku uniju kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Na nedjeljnom sastanku ne očekuju se europski čelnici, za razliku od prethodnih susreta dvojice predsjednika. Trump je u intervjuu za Politico u petak izjavio kako očekuje da će sastanak "proći dobro", ali je upozorio da ukrajinski predsjednik "nema ništa dok ja to ne odobrim". Iako su Ukrajinci i Europljani optimistični, svjesni su da je ishod bilo kojeg sastanka s Trumpom nepredvidiv. ​- Ne postoji scenarij s niskim rizikom kada je u pitanju Trump - zaključio je jedan dužnosnik NATO-a.