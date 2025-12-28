Obavijesti

U VRIJEME OTKAZANIH LETOVA

Ukrajina napala Moskvu. Otkazani letovi zbog dronova

HINA
Ruska državna novinska agencija Ria Novosti izvijestila je da je više od 300 letova moralo biti otkazano ili odgođeno, a oko 70 zrakoplova preusmjereno je na alternativne zračne luke

Ukrajina je privremeno paralizirala zračni promet u ruskoj prijestolnici napadima dronova na Moskvu, obustavivši stotine letova prije početka nacionalnih praznika, priopćile su ruske vlasti.

U zračnim lukama Šeremetjevo i Vnukovo satima nije bilo moguće polijetanje ni slijetanje, prema glasnogovorniku zrakoplovne uprave.

Ruska državna novinska agencija Ria Novosti izvijestila je da je više od 300 letova moralo biti otkazano ili odgođeno, a oko 70 zrakoplova preusmjereno je na alternativne zračne luke.

UDAR NA MOSKVU Ukrajinci žestoko napali Rusiju!
Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

Druge dvije moskovske zračne luke, Domodedovo i Žukovski, nisu se suočile s ovim problemom.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin prethodno je izvijestio o presretanju neuobičajeno velikog broja ukrajinskih dronova, njih oko 30. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o ukupno 273 oborena drona u zemlji, ne pruživši informacije o šteti.

Zrakoplovne tvrtke također su obavijestile putnike o promjenama reda letenja u Sankt Peterburgu i drugim gradovima.

Državna zrakoplovna kompanija Aeroflot objavila je kako se očekuje da će avioni koji su bili na alternativnim zračnim lukama sletjeti u Moskvu tijekom dana.

Očekuje se da će se rasporedi letova vratiti u normalu kasnije poslijepodne.

Tisuće putnika u više su navrata bile zaglavljene u zračnim lukama zbog prijetnje dronovima, posebno tijekom ruskih praznika.

