IZBORI 2028.

Harris opet ide po Bijelu kuću? 'Razmišljam o kandidaturi'

Piše HINA,
Harris opet ide po Bijelu kuću? 'Razmišljam o kandidaturi'
Bivša potpredsjednica otvorila vrata novoj utrci za Bijelu kuću, dok Demokrati traže novo lice nakon poraza od Trumpa

Bivša američka potpredsjednica Kamala Harris, koju je Demokratska stranka nominirala za predsjednicu 2024. godine, rekla je u petak da razmatra da se ponovno kandidira za predsjednicu 2028. godine. Harris, koja se pojavila na sastanku National Action Networka, organizacije za zaštitu građanskih sloboda velečasnog Ala Sharptona, izravno je upitana hoće li se ponovno kandidirati. "Mogla bih, mogla bih. Razmišljam o tome, razmišljam o tome", rekla je Harris, dok su okupljeni na događanju u New Yorku odgovorili pljeskom.

Vraća se Kamala? Na pitanje o predsjedničkim izborima 2028. odgovorila: Još nisam gotova

Harris je dodala da bi razmotrila moguću kandidaturu u kontekstu toga tko bi 2028. godine mogao obavljati najbolji posao kao predsjednik "američkog naroda". Harris, koja je bila potpredsjednica u administraciji Joea Bidena, izgubila je u predsjedničkoj utrci 2024. godine od Donalda Trumpa, koji je osvojio i ukupni broj glasova i Elektorski kolegij. 

Harris je prethodno obavljala dužnost američke senatorice i glavne državne odvjetnice u Kaliforniji, među ostalim dužnostima.

Godine 2020. neuspješno je pokušala osvojiti predsjedničku nominaciju Demokratske stranke. 

Stručnjakinja za govor tijela o Melaniji: 'Gotovo je umarširala. Ovo je njenih 5 ključnih poteza'

2028. godine Harris bi se mogla suočiti s izazovima među glasačima koji su dali naslutiti u anketama da žele vidjeti nove čelnike u Demokratskoj stranci nakon što je Harris izgubila od Trumpa.

Na konvenciji National Action Networka sudjelovalo je više potencijalnih demokratskih kandidata, uključujući i guvernera Pennsylvanije Josha Shapira, bivšeg ministra prometa Petea Buttigiega i guvernera Illinoisa JB-a Pritzkera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

