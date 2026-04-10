Stručnjakinja za govor tijela o Melaniji: 'Gotovo je umarširala. Ovo je njenih 5 ključnih poteza'

Američka prva dama Melania Trump iznenadila je američku i svjetsku javnost neočekivanim obraćanjem iz Bijele kuće u kojem je oštro i nedvosmisleno demantirala bilo kakvu povezanost s ozloglašenim, pokojnim financijerom i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Dok su se mediji i analitičari pitali što je potaknulo ovaj istup, s obzirom na to da se u javnosti nisu pojavile nove optužbe, poznata stručnjakinja za govor tijela Judi James detaljno je analizirala njezin nastup.

Uočila je pet ključnih poteza koji, prema njezinom mišljenju, otkrivaju Melanijinu odlučnost, samopouzdanje i bijes.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:29 Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom | Video: 24sata/Reuters

Prvi znak koji je James uočila bio je sam Melanijin dolazak za govornicu. Njezin hod bio je, kako kaže stručnjakinja, drastično drugačiji od stila na koji smo navikli.

- Njezin ulazak bio je gotovo poput marša, za razliku od njezinog uobičajenog, elegantnog 'catwalk' stila. Strogo sivo odijelo oštrog kroja i s podstavljenim ramenima odavalo je dojam koji podsjeća na njezinu 'poslovnu' pozu sa službenog portreta iz Bijele kuće, sugerirajući želju da djeluje čvrsto i autoritativno - primijetila je James za britanski Express.

Foto: Evan Vucci

Kako navodi, bio je to svjestan odabir "moćnog odijevanja" kako bi se poslala poruka snage. Jednom kad je stala za govornicu, Melania je zauzela pozu kojom je, navodi James, dodatno signalizirala samopouzdanje.

- Stoji s laktovima blago odmaknutim od torza, stvarajući gestu koja signalizira samopouzdanje. Iz ovog kratkog govora, koji je prema njezinim uobičajenim standardima bio čvrst, naglašen i održan sa snagom, svrhom i autoritetom, proizlazi osjećaj osobne odlučnosti - dodala je James.

Treći signal uslijedio je na samom početku obraćanja.

- Prostoriji se obraća mirnim pogledom i stisnutom čeljusti dok izgovara pozdrav 'Dobar dan' bez imalo osmijeha - istaknula je stručnjakinja.

Foto: Evan Vucci

U svom govoru, Melania je bila direktna i oštra, tvrdeći da su "laži koje je povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom" neutemeljene i politički motivirane.

​- Te laži moraju prestati danas - poručila je na početku, što je, prema James, odavalo i dozu frustracije.

Stručnjakinja je naglasila kako je Melanijin izbor riječi bio u skladu s njezinim govorom tijela, sugerirajući ljutnju i autoritet. Spominjanjem "sramotnog" Epsteina i pristupa "lišenog poštovanja", Melania je dodatno pojačala takav dojam.

Foto: Evan Vucci

Bivša prva dama odlučno je demantirala da je ikada bila u bliskim odnosima s Epsteinom ili njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell. Također je opovrgnula medijske napise da ju je upravo Epstein upoznao s Donaldom Trumpom.

​- Upoznala sam svog budućeg supruga na zabavi u New Yorku 1998. godine. Nikada nisam bila Epsteinova žrtva, nisam sudjelovala u njegovim zločinima, nisam bila na njegovom avionu niti sam posjetila njegov privatni otok - izjavila je Melania.

Četvrti ključni potez, kaže James, dogodio se upravo u trenutku kada je poricala vezu s Maxwell.

- Dok poriče vezu s Maxwell, zastaje kako bi podigla pogled i pokazala oči, umjesto da gleda prema dolje, što bi bio znak prekida kontakta. Njezino izgovaranje riječi je sporo i naglašeno, zbog čega zvuče pažljivo odabrano i iskreno - analizira James.

Foto: Profimedia

Na kraju svog šokantnog obraćanja, Melania je, prema mišljenju stručnjakinje, uputila i peti, završni signal kako bi potvrdila svoju poruku.

- Na kraju ponovno podiže pogled, fiksirajući prostoriju kratkim, ali snažnim i mirnim pogledom. Stisnula je usne na način koji sugerira ogorčenost, prije nego što je kratko rekla 'Hvala vam' i okrenula se te brzim, gotovo marširajućim korakom napustila prostoriju - zaključila je James.

Foto: Evan Vucci

Cijeli nastup, od odjeće do posljednjeg pokreta, bio je pomno orkestriran kako bi se odaslala poruka čvrstine i nepokolebljivosti.