Havaji se pripremaju za uragan Lala, mogao bi biti prvi direktni udar u čak 155 godina

Stanovnici Havaja užurbano se opskrbljuju hranom i vodom, pune spremnike goriva te učvršćuju svoje domove i poslovne prostore dok se uragan Lala približava otocima. Lala je ojačala u uragan prve kategorije i prema posljednjim informacijama nalazila se otprilike 120 kilometara jugoistočno od točke South Point na Velikom otoku, s maksimalnim stalnim vjetrovima od 120 km/h. Oluja se kreće prema zapadu, izravno prema Velikom otoku.

Izvanredno stanje i masovne pripreme

Na Velikom je otoku proglašeno izvanredno stanje, a vlasti su otvorile skloništa i pozvale stanovništvo na maksimalan oprez. Kupci su pohrlili u trgovine poput Costca na Mauiju kako bi se opskrbili hranom, vodom i drugim potrepštinama, dok su se na benzinskim postajama stvarali dugi redovi. Već je zabilježen i nestanak struje kod deset posto korisnika na Velikom otoku.

BREAKING: Lala strengthens into a Category 1 hurricane as the storm barrels toward Hawaii.



The Big Island is expected to take the first and strongest hit — and if Lala makes landfall there, it would be the first hurricane to do so in modern history. Parts of the state could see… pic.twitter.com/5Ez0v6MiIx — Fox News (@FoxNews) August 15, 2026

Diljem Mauija stanovnici su osiguravali svoju imovinu, dok su tvrtke zabarikadirale ulaze daskama i postavljale vreće s pijeskom. U mjestu Captain Cook na Velikom otoku, mještani su u petak punili vreće s pijeskom uoči dolaska oluje, a ista je situacija zabilježena i u Kailua-Koni. Na zapadnoj strani Mauija, u Lahaini, tvrtke uz obalu postavile su barijere protiv poplava kako bi zaštitile kupce i zaposlenike.

Vlasti i stanovnici pozivaju na oprez

Gradonačelnik okruga Maui, Richard Bissen, pozvao je stanovnike da se pripreme dok još imaju vremena, ističući da su sve hitne službe na otocima Maui, Molokai i Lanai u stanju pripravnosti.

​- Trenutno smo spremni diljem okruga: Maui, Molokai, Lanai. Naše osoblje spremno je za prekovremeni rad, dežurne ekipe su u pripravnosti, testiramo sve generatore i osiguravamo da smo spremni prije dolaska bilo kakve oluje. Pripremamo se upravo sada - rekao je Bissen za Hawaii News Now.

Here comes Hurricane #Lala on approach to the Big Island of Hawaii.



Models show steady strengthening in the next 6-8 hours with a potential “grab” or pull towards the island.



Complex interaction with the mountains and elevation.



Massive rain and flood potential as well as… pic.twitter.com/YcGmaDQF6Q — Noah Bergren (@NbergWX) August 15, 2026

Guverner Josh Green opisao je Lalu kao "ozbiljnu oluju" i upozorio stanovnike da sustav jača, pozivajući ih da ostanu na sigurnom i budu oprezni na cestama. Mještane posebno brinu poplave. U Kiheiju na Mauiju, poznatom po poplavama, stanovnik Jon Corbett rekao je da mu je prva pomisao bila problematična dionica ceste.

​- Prvo sam pomislio na veliku poplavu na cesti Kihei. Upravo su popravili cestu prije nekoliko dana i ponovno je otvorili. Nadam se da će izdržati oluju - kazao je Corbett.

Prijetnja od povijesnih poplava i odrona

Lala sa sobom donosi i veliku opasnost od poplava. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na bujične poplave. Očekuje se da bi na Velikom otoku moglo pasti između 25 i 50 centimetara kiše, a na višim nadmorskim visinama lokalno i do 63,5 centimetara, što bi moglo izazvati po život opasne odrone blata. Na istočnom dijelu Mauija predviđa se od 20 do 30 centimetara kiše, dok bi na ostatku otočja moglo pasti nekoliko centimetara.

Povijesni udar nakon 155 godina

Ovaj je događaj povijesno značajan jer bi Lala mogla postati prvi uragan koji je izravno pogodio Veliki otok u posljednjih 155 godina. Istraživanje je pokazalo da je uragan treće kategorije pogodio sjeveroistočni dio otoka davne 1871. godine. Iako su tropske oluje i ranije pogađale Havaje, izravni udari uragana iznimno su rijetki. Znanstvenici jačanje uragana povezuju s toplijim temperaturama oceana, što je posljedica klimatskih promjena i fenomena El Niño.

Upozorenje na uragan na snazi je za Veliki otok, dok su upozorenja na tropsku oluju izdana za okrug Maui - uključujući otoke Maui, Lanai, Molokai i Kahoolawe - kao i za Oahu i Kauai. Nakon što prođe Veliki otok, predviđa se da će Lala u nedjelju skrenuti više prema zapadu, a njezin će centar ostati južno od ostalih glavnih havajskih otoka. Očekuje se određeno slabljenje oluje nakon interakcije s terenom Velikog otoka, no prognostičari nastavljaju pažljivo pratiti sustav.

*uz korištenje AI-ja