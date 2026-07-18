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VREMENSKA PROGNOZA

DHMZ izdao narančasto upozorenje za Zagreb i Karlovac. Očekuje se nevrijeme

Piše Filip Sulimanec,
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DHMZ izdao narančasto upozorenje za Zagreb i Karlovac. Očekuje se nevrijeme
Foto: DHMZ
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U Zagrebu je prijepodneva kiša curkom padala. I za Dalmaciju je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Na udaru su splitska te dubrovačka regija zbog temperatura do 35 stupnjeva

DHMZ je podigao stupanj upozorenja na opasne vremenske pojave. Zagrebačka i karlovačka regija su se tako našle pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno jak vjetar. U večernjim satima postoji mogućnost razvoja jačeg nevremena.

U Zagrebu je prijepodneva kiša curkom padala. I za Dalmaciju je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Na udaru su splitska te dubrovačka regija zbog temperatura do 35 stupnjeva. 

Ljetna kiša u Zagrebu
Ljetna kiša u Zagrebu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U riječkoj regiji se tijekom noći i jutra očekuju grmljavina i oluja. Žuta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena izdana su za osječku, gospićku i riječku regiju, gdje se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Na Kvarneru se očekuje pojačana bura s udarima vjetra od 35 do 40 čvorova, odnosno od 65 do 75 km/h.

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Nestabilnost se očekuje tijekom poslijepodneva i večeri. 

Nedjelja

I za kraj vikenda se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno  poslijepodne i navečer. Za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena.

U Zagrebačkoj regiji lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno jak vjetar, obilniju kišu i tuču, a vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto. Za riječku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

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