DHMZ izdao narančasto upozorenje za Zagreb i Karlovac. Očekuje se nevrijeme

DHMZ je podigao stupanj upozorenja na opasne vremenske pojave. Zagrebačka i karlovačka regija su se tako našle pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno jak vjetar. U večernjim satima postoji mogućnost razvoja jačeg nevremena.

Danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom ⛈️, osobito poslijepodne i navečer kada je lokalno moguće nevrijeme.

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Više na https://t.co/7tElXxnRUV#DHMZ pic.twitter.com/i4O4PjdJoG — DHMZ (@DHMZ_HR) July 18, 2026

U Zagrebu je prijepodneva kiša curkom padala. I za Dalmaciju je izdano narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Na udaru su splitska te dubrovačka regija zbog temperatura do 35 stupnjeva.

Ljetna kiša u Zagrebu | Foto: Marko Seper/PIXSELL

U riječkoj regiji se tijekom noći i jutra očekuju grmljavina i oluja. Žuta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena izdana su za osječku, gospićku i riječku regiju, gdje se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Na Kvarneru se očekuje pojačana bura s udarima vjetra od 35 do 40 čvorova, odnosno od 65 do 75 km/h.

Nestabilnost se očekuje tijekom poslijepodneva i večeri.

Nedjelja

I za kraj vikenda se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, prvenstveno poslijepodne i navečer. Za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena.

U Zagrebačkoj regiji lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno jak vjetar, obilniju kišu i tuču, a vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto. Za riječku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.