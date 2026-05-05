HDZ donio odluku! Podržat će Milanovićevu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda...

Vrhovni sud trebao bi dobiti predsjednicu. Prema izvorima iz HDZ-a, vladajuća većina će u petak, 15. svibnja, izabrati Mirta Matić, sutkinju Visokog trgovačkog suda, za predsjednicu Vrhovnog suda, javlja Jutarnji list.

Navode i kako će većina izglasati Matić neovisno o tome hoće li SDP podržati troje kandidata za suce Ustavnog suda koje je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prošlog tjedna uputio na plenarnu sjednicu. Izbor Matić na čelo Vrhovnog suda, koji je od ožujka prošle godine, kada je umro Radovan Dobronić, bez predsjednika, HDZ ne uvjetuje izborom troje ustavnih sudaca.

"Budu li se u SDP-u željeli dogovoriti, i ustavne suce možemo izabrati isti dan", kazao je izvor iz HDZ-a za Jutarnji.

Podsjećamo, Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao što je i najavljivao, predložio je sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.

"Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je danas Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske”, stoji u kratkom priopćenju koje je u utorak uputio Ured predsjednika RH.

Dužnost čelne osobe Vrhovnog suda upražnjeno je 14 mjeseci, od smrti tadašnjeg predsjednika Dobronića, nakon čega su propala dva javna poziva za tu funkciju. U trećem pozivu, krajem listopada prošle godine Opća sjednica Vrhovnog suda s najviše je glasova podržala kandidatkinju Mirtu Matić, sutkinju Visokog trgovačkog suda. Zajedno s ostalih dvoje kandidata, profesoricom zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandrom Maganić i zagrebačkim odvjetnikom Šimom Savićem, Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora saslušao ih je 1. prosinca prošle godine, međutim, mišljenje o njima uspjeli su dati tek na prošlotjednoj sjednici Odbora.

To je saborsko tijelo tek u osmom pokušaju, nakon što su vladajući sedam puta blokirali proces rušenjem kvoruma ili skidanjem točke s dnevnog reda uz obrazloženje da se 'nisu stekli uvjeti', uspjelo dati prethodno mišljenje za kandidate koje su uputili predsjedniku Republike. Sve troje kandidata dobili su pozitivno mišljenje Odbora, pri čemu je najviše glasova, deset, dobila Matić, dok su protukandidati dobili po sedam glasova članova Odbora.

Slijedi plenarna rasprava o Matić, koju je Milanović kao jedini ovlašteni predlagatelj predložio. Za izbor predsjednika Vrhovnoga suda potrebna je natpolovična većina od 76 glasova.

