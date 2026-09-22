HDZ: Hajdaš Dončić je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije

Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Marin Piletić u utorak su čelnika SDP-a nazvali 'pionirom i dokazanim pokroviteljem ekomafije' te su kritizirali način na koji Možemo! gospodari otpadom, uz ocjenu da u šest godina nisu učinili ništa osim što je radnik na Jakuševcu ostao bez ruke.

Klub zastupnika HDZ-a odbacio je kritike da se u izmjene Zakona o gospodarenju otpadom ide hitno zbog situacije u Gospiću, kazavši da je procedura pokrenuta još prošle godine i održane su dvije javne rasprave. Ništa nije bilo vezano niti ishitreno donošeno vezano za situaciju u Gospiću, poručio je Ante Sanader na konferenciji za novinare u Saboru.

Kazao je da izmjene donose tri ključne stvari – preventivu kako ne bi došlo ni do kakvih štetnih događanja, ukupan nadzor svakog otpada koji dolazi na odlagalište te kaznenu odgovornost. Negirao je da se njime uvode nove obveze lokalnoj upravi nego se lokalnu upravu želi uključiti u njihov sustav jer neposredna saznanja ima upravo lokalna uprava.

"Kad smo već kod lokalne uprave, prije pet dana sam zatražio da se sjednica Odbora za okoliš održi na Jakuševcu jer smo htjeli čuti što genijalci iz Možemo! rade i kako gospodare otpadom jer je upravo tema Jakuševca bila jedna od glavnih točaka programa s kojim su pobijedili na izborima”, kazao je. Napomenuo je da su obećali riješiti problem za godinu dana, a ni nakon šest godina nije se ništa dogodilo, osim što je stradao radnik i ostao bez ruke.

Dodao je i da su u Gospiću ljetos hitno prekinuli sjednicu, što znači da ne žele razgovarati kako vide rješenje problema osim što stalno nazivaju Vladu i HDZ-ovce mafijašima. To je sve što oni znaju, a rezultati su im nula, poručio je Sanader.

Marin Piletić ustvrdio je da je, na konferenciji za novinare koja je prethodila, Siniša Hajdaš Dončić kazao 'danas kao predsjednik najveće oporbene stranke, a vjerujem i u budućnosti'. Napomenuo je da ta izjava dolazi u trenutku kada smo 'mogli čuti fenomenalnu vijest da SDP i Nemožemo idu u predizbornu koaliciju za parlamentarne izbore i kada su najavili da pokreću opoziv Vlade RH'. Čelnik najveće oporbene stranke vjeruje da je to u sadašnjosti, a vjeruje da će to biti i u budućnosti. Ja mu to također od srca priželjkujem, a hrvatski građani će mu to već na sljedećim izborima omogućiti, kao što su omogućili i trojici prijašnjih predsjednika najvećih oporbenih stranaka, kazao je.

Nesnalaženje u gospodarenju otpadom u hrvatskoj metropoli

"Siniša Hajdaš Dončić definitivno je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije, što je potvrdio i u krugu svoje obitelji, i u Perušiću, podržavajući članove SDP-a. Kada Siniša Hajdaš Dončić govori da je netko mecena ekomafije onda govorimo više o licemjerju nego o zaista stvarnoj želji nekoga da pitanje gospodarenja otpadom u Hrvatskoj riješi na primjereniji i suvremenim tehnologijama dostupni način”, ocijenio je Piletić.

Ustvrdio je da smo 'od SDP-a i Nemožemo posljednjih šest godina vidjeli apsolutno nesnalaženje u gospodarenju otpada u hrvatskoj metropoli'. To se vidi već na 650 metara od Sabora, na okretištu Črnomerec gdje uopće nema gospodarenja, iako je za to po zakonu nadležna jedinica lokalne samouprave, dodao je.

Piletić je komentirao i najavu predizborne koalicije i programa SDP-a i Možemo!, kazavši da su u SDP-ovu mandatu mirovine u četiri godine rasle tri i pol posto, a u posljednjih godinu i pol nije bilo usklađivanja mirovina, da nisu povećavali minimalnu plaću te rezali plaće u javnoj i državnoj upravi. Izrazio je i uvjerenje da Hajdaš Dončić očekuje i podršku Mosta kako bi dobio većinsko povjerenje građana i bio u prilici sastaviti Vladu, iako se, dodaje, sam demantirao, vjerujući da će i u budućnosti biti predsjednik najveće oporbene stranke.