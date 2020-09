HDZ ima veliku potporu, a SDP ima jedan od najgorih rejtinga

Za SDP, stranku koja bi željela na vlast nakon katastrofalnog poraza, rejting na početku političke jeseni je 17,1 posto. Također kao mjesec prije, ali i upola slabiji od HDZ-a

<p>Političko ljeto počelo je burno. Prvo obnova Zagreba, a završava aferom JANAF. Koronu kao da više nitko ne spominje. <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/hdz-u-politicku-jesen-ulazi-s-velikom-potporom-sdp-s-jednim-od-najlosijih-rejtinga-ikad---621695.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje najbolje ukazuje na raspoloženje i trendove među biračima.</p><p>Važno je napomenuti da je afera JANAF obuhvaćena tek manjim dijelom jer je buknula pri kraju terenskog istraživanja. Ali ona će se nastaviti pa ćemo u listopadu vidjeti prave razmjere afere na vlast.</p><h2>Veliko vodstvo HDZ-a nad ostalima </h2><p>Da i s aferama HDZ može biti miran, pokazuje stabilna potpora birača – ima sigurnu trećinu i to 33,7 posto, a tako je od izbora. Za stranku na vlasti to je dobro.</p><p>Za SDP, stranku koja bi željela na vlast nakon katastrofalnog poraza, rejting na početku političke jeseni je 17,1 posto. Također kao mjesec prije, ali i upola slabiji od HDZ-a. Tim rejtingom Zlatko Komadina predaje stranku nasljednici ili nasljedniku na izborima koje ta stranka održava u subotu. Nije nebitno da je 17 posto potpore jedan od lošijih rejtinga SDP-a od kada se provode istraživanja.</p><p>MOŽEMO je postojan, na trećem mjestu s potporom od 8,2 posto. Nakon izbora u SDP-u vidjet ćemo što će zapravo biti s tom opcijom, hoće li postati lider na ljevici ili rezervna klupa razočaranih SDP-ovaca.</p><p>Domovinski pokret malo je popravio svoj rejting, ali sve u statističkoj pogrešci i sada je na 7,9 posto.</p><p>MOST rujan završava na stabilnih 6,2 posto.</p><h2>Stranke koje ne prelaze prag </h2><p>Pametno je jedina stranka koja se koliko-toliko približila izbornom pragu s potporom od 2,7 posto. Ostali to mogu sanjati. Pa je Stranka s imenom i prezimenom na 1,8 posto. IDS na 1,5 posto, HSS na 1,3 posto, a Živi zid može računati samo na 1,1 posto potpore. HSU dobiva 1 posto. Ostale stranke od ljevice do desnice imaju manje od 1 posto ili ukupno 5,6 posto. Tako Radnička fronta ima 0,9 posto, a partneri HDZ-a - HNS 0,6 posto i Reformisti 0,2 posto. Raste broj neodlučnih i sada ih je 11,8 posto.</p><h2>Vladine politike većina ne podupire, ali ima jedan zanimljiv detalj </h2><p>Većina birača ne podupire rad Vlade, točnije njih 50 posto, a podupire njih 40 posto. Na prvu, većina rad Vlade ne podupire, ali u odnosu na mjesec prije vidimo rast onih koji odobravaju njezin rad. Ne zna njih 10 posto.</p><h2>Opet u pesimističnom raspoloženju </h2><p>Opet smo pesimistično raspoloženi. Iako je prošloga mjeseca izgledalo da se malo vraća optimizam, ništa od toga. Da zemlja ide u lošem smjeru misli 60 posto ispitanika, a da ide u dobrom samo 28 posto, ne zna njih 12 posto.</p><h2>Predsjednik podijelio birače </h2><p>Predsjednik Milanović u svom radu pa tako i s potporom birača oscilira. Malo raste, malo pada pa raste, a sada pada. Njegov rad ne podupire 48 posto birača, podupire njih 40 posto, a ne zna 12 posto.</p><h2>Predsjednik i premijer najpopularniji, ali gube potporu </h2><p>Rujan je bio koban za većinu političara, posebno vodeći dvojac. Gube potporu građana. Zoran Milanović i Andrej Plenković su izjednačeni.</p><p>O predsjedniku Milanoviću pozitivan dojam ima 50 posto, a negativan 42 posto birača. O premijeru Plenkoviću svaki drugi građanin ima pozitivan dojam, a njih 44 posto negativan.</p><p>Na listi popularnosti velikih stranaka, Božo Petrov treći je s 40 posto birača koji o njemu imaju pozitivan dojam, ali i njih 44 posto koji o njemu imaju negativan dojam.</p><p>Miroslav Škoro može računati na 32 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, a njih 59 posto ima negativan dojam.</p><p>Tomislav Tomašević novo je lice u nacionalnoj areni i 31 posto građana o njemu misli pozitivno, a njih 21 posto misli suprotno.</p><p>Zlatko Komadina oprašta se od nacionalne politike, ali i vođenja SDP-a s potporom od 26 posto onih koji o njemu misle pozitivno te 41 posto građana koji o njemu misle negativno.</p><h2>Tri institucije gube potporu građana </h2><p>Počeli su raditi i gubiti potporu. Tako Ured predsjednika dobiva školskim ocjenama 2,7 ili „trojku“, odmah iza njega je Vlada s ocjenom 2,6 ili „trojkom“ i na kraju Hrvatski sabor s ocjenom 2,1 ili „dvojkom“.</p><h2>Napomena </h2><p>Istraživanje je provela agencija IPSOS na 989 ispitanika telefonskim putem od 1. do 18. rujna. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.</p>