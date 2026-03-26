HDZ napao Tomaševića: 'Većinu projekata plaćaju država i EU'

Analiza ulaganja u Zagreb razotkriva ključnu činjenicu da više od 80 posto svih velikih projekata ne financira Grad Zagreb, nego država i fondovi Europske unije, odnosno od svakih 5 milijuna eura uloženih u Zagreb, više od 4 milijuna nisu gradski novac, upozorili su iz zagrebačkog HDZ-a. Unatoč tome, gradonačelnik Tomislav Tomašević u izvješću koje je danas podnio na sjednici Gradske Skupštine, projekte prikazuje kao vlastite uspjehe, iako ih Grad Zagreb u pravilu ne financira, priopćeno je u četvrtak iz zagrebačkog Gradskog odbora HDZ-a. Najveći investicijski ciklus u modernoj povijesti Zagreba, obnova nakon potresa vrijedna oko 2,75 milijardi eura, financiran je sredstvima države i Europske unije. Isti obrazac ponavlja se u svim ključnim sektorima: obrazovanje - oko 84 posto financira država i EU, zdravstvo - više od 1,5 milijardi eura državnih i EU ulaganja, kultura - više od milijarde eura izvan gradskog proračuna, tvrde u GO HDZ-a.

Istovremeno, u izvješću se ističe "207 projekata obnove", bez jasnog prikaza tko te projekte stvarno financira. To nije pitanje interpretacije – to je pitanje činjenica, naglašavaju, Grad Zagreb ne financira većinu projekata kojima se hvali.

Grad Zagreb te projekte provodi – ali ih politički prisvaja. Time se briše ključna razlika između onoga tko projekte plaća i onoga tko ih administrativno provodi, smatraju u HDZ-u.

Zagreb se danas razvija prvenstveno novcem države i Europske unije, a ne gradskog proračuna. Zagrepčani imaju pravo znati - projekti kojima se gradska vlast hvali u najvećoj mjeri nisu rezultat njihove financijske politike, stoji u priopćenju koje je potpisao Ivan Matijević, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.