Obavijesti

News

ANALIZA ULAGANJA

HDZ napao Tomaševića: 'Većinu projekata plaćaju država i EU'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Obilježena 36. obljetnica osnivanja organizacija gradskih četvrti HDZ-a Črnomerec, Podsljeme, Donji grad i Gornji grad–Medveščak | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tvrde da više od 80 posto velikih ulaganja u Zagrebu ne dolazi iz gradskog proračuna, već iz državnih i europskih fondova

Analiza ulaganja u Zagreb razotkriva ključnu činjenicu da više od 80 posto svih velikih projekata ne financira Grad Zagreb, nego država i fondovi Europske unije, odnosno od svakih 5 milijuna eura uloženih u Zagreb, više od 4 milijuna nisu gradski novac, upozorili su iz zagrebačkog HDZ-a. Unatoč tome, gradonačelnik Tomislav Tomašević u izvješću koje je danas podnio na sjednici Gradske Skupštine, projekte prikazuje kao vlastite uspjehe, iako ih Grad Zagreb u pravilu ne financira, priopćeno je u četvrtak iz zagrebačkog Gradskog odbora HDZ-a. Najveći investicijski ciklus u modernoj povijesti Zagreba, obnova nakon potresa vrijedna oko 2,75 milijardi eura, financiran je sredstvima države i Europske unije. Isti obrazac ponavlja se u svim ključnim sektorima: obrazovanje - oko 84 posto financira država i EU, zdravstvo - više od 1,5 milijardi eura državnih i EU ulaganja, kultura - više od milijarde eura izvan gradskog proračuna, tvrde u GO HDZ-a.

TRI POSTROJENJA Tomašević: 'Nema energane u Resniku, tražimo novu lokaciju'
Tomašević: 'Nema energane u Resniku, tražimo novu lokaciju'

Istovremeno, u izvješću se ističe "207 projekata obnove", bez jasnog prikaza tko te projekte stvarno financira. To nije pitanje interpretacije – to je pitanje činjenica, naglašavaju, Grad Zagreb ne financira većinu projekata kojima se hvali.

Grad Zagreb te projekte provodi – ali ih politički prisvaja. Time se briše ključna razlika između onoga tko projekte plaća i onoga tko ih administrativno provodi, smatraju u HDZ-u.

PORUKA GRADONAČELNIKA Tomašević poručio: Zasad cijene karata ZET-a i ostalih usluga ostaju iste zbog paketa Vlade...
Tomašević poručio: Zasad cijene karata ZET-a i ostalih usluga ostaju iste zbog paketa Vlade...

Zagreb se danas razvija prvenstveno novcem države i Europske unije, a ne gradskog proračuna. Zagrepčani imaju pravo znati - projekti kojima se gradska vlast hvali u najvećoj mjeri nisu rezultat njihove financijske politike, stoji u priopćenju koje je potpisao Ivan Matijević, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026