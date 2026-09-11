HDZ napao Tomaševića: Zagreb je kvadrat bazena platio 2,4 puta više od grada Bjelovara

Zagrebački HDZ prozvao je u petak gradsku vlast zbog lošeg upravljanja novcem, usporedili su bazenski kompleks Wellovar u Bjelovaru i bazene Špansko, ustvrdivši kako je Zagreb četvorni metar vodene površine platio 2,4 puta više, Bjelovar je dobio 10 bazena, a Zagreb dva i praćakalište.

"Dva gotovo istodobno dovršena bazenska kompleksa u Bjelovaru i Zagrebu pružaju rijetku priliku za izravnu usporedbu cijene, veličine, sadržaja i trajanja gradnje javnih sportskih objekata. HDZ Grada Zagreba usporedio je javno dostupne podatke o bazenskom kompleksu Wellovar u Bjelovaru i bazenu Špansko u Zagrebu, pri čemu su svi iznosi preračunati na jednaku osnovicu", priopćio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.

Kaže da ukupna vrijednost Wellovara iznosi približno 51,9 milijuna eura s PDV-om, dok je bazen Špansko stajao 36,3 milijuna eura. Međutim, bjelovarski kompleks za 15,6 milijuna eura veću ukupnu investiciju ima približno 4.000 četvornih metara vodene površine i deset bazena, uključujući olimpijski bazen dimenzija 50 puta 25 metara. Špansko ima približno 1.163 četvorna metra vodene površine, dva bazena i dječje praćakalište.

Razlika je, kaže Matijević, posebno izražena kada se ukupna vrijednost investicije podijeli s izgrađenim kapacitetom.

"Četvorni metar vodene površine u Wellovaru stoji približno 12.970 eura, a u Španskom približno 31.230 eura. Prema toj računici, četvorni metar vodene površine u zagrebačkom bazenu plaćen je oko 2,4 puta više", upozorava Matijević.

Kaže da razlika postoji i u cijeni četvornog metra ukupne površine objekta: približno 3.700 eura u Bjelovaru prema 6.150 eura u Zagrebu.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević navodi i kako je gradnja većeg bjelovarskog kompleksa trajala 22 mjeseca, a izgradnja Španskog 26 mjeseci.

Projekti se, kaže, razlikuju i prema modelu financiranja. Wellovar je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobio 17 milijuna eura, dok je bazen Špansko u cijelosti financirao Grad Zagreb.

Analiza obuhvaća i broj bazena, tribine, parkirališne kapacitete te primjenu obnovljivih izvora energije. Wellovar kao osnovu energetskog sustava koristi geotermalnu vodu, uz planiranu fotonaponsku proizvodnju, dok Grad Zagreb navodi primjenu obnovljivih izvora u Španskom, ali u javno dostupnim informacijama ne precizira korištenu tehnologiju, navodi u priopćenju zagrebački HDZ.