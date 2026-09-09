VIDEO Svečano otvorenje bazena Špansko, Tomašević: 'Ovo nemaju drugi bazeni!'

Bazen Špansko u srijedu svečano otvaraju zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Kako je najavio Tomašević, ulaznica za odrasle je četiri eura za cijeli dan. Za umirovljenike, za djecu i za osobe s invaliditetom ulaznica košta jedan i pol euro. Mjesečna ulaznica za građane je 40 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom je 22 eura. Redovno radno vrijeme bazena će biti od 6.30 do 21.30 radnim danom, a vikendima od 8 do 20 sati.

- Mogli smo otvoriti ovaj bazen i prije nego što su neki od ovih sadržaja bili funkcionalni, ali htjeli smo zajedno u konzultaciji s projektantima da apsolutno sve bude gotovo. Danas je bitan dan za grad Zagreb, a povijesni dan za zapadni dio Zagreba. Najveći gušt nam je realizirati projekte koje zovemo 'projekti 20', to su projekti koji su se obećavali 20 godina, ali se nikad nisu realizirali Rekao bih da je ovo najljepši bazen u gradu Zagrebu. Ima sadržaje kakve nemaju drugi bazeni, tako da neće biti korišten samo od građana Španskog, nego vjerujem da će dolaziti građani iz cijelog Zagreba. Još jednom ću ponoviti oko radnog vremena. Ključna stvar je da će građani moći prije posla rekreativno otplivati. Unatoč tome što je ovo potpuno novi bazen, cijene ulaznica jednake su kao i za sve druge bazene u Zagrebu - izjavio je Tomašević.

Tucak smatra da će ovaj bazen vaterpolskom savezu zasigurno pomoći u odgoju novih vaterpolista.

- Mi kao sportaši gledamo da je ovo jedna dodatna infrastruktura i nama će kao vaterpolskom savezu ovo zasigurno pomoći u odgoju novih vaterpolista. Ali ovo je pitanje opće kulture svakog grada. Uistinu čestitke svima koji su sudjelovali u ovom projektu. A nama kao sportašima ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti zlatni put hrvatskog vaterpola - rekao je Tucak.