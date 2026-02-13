HDZ Nove Gradiške pozvao Vinka Grgića na ostavku: 'U Hrvatskoj nema nedodirljivih...'

„U Hrvatskoj nema nedodirljivih pred zakonom, a ponovno uhićenje gradonačelnika pod sumnjom na koruptivna djela dokaz je kako je HDZ bio u pravu kada je godinama upozoravao na njegov način vođenja grada“, izjavio je predsjednik novogradiškog HDZ-a Bernardin Trnka na konferenciji za novinare.

Pokretanje videa... 01:52 Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita i reketarenja lokalnih poduzetnika duboko su uznemirujuće, kaže Trnka, ali s obzirom na prethodne postupke koji se vode protiv Grgića to ga ne iznenađuje.

„Ovakvo ponašanje nanosi ogromnu štetu ugledu Nove Gradiške i narušava povjerenje građana u institucije lokalne samouprave“, upozorio je Trnka i dodao kako se čudi građanima koji su dali potporu Grgiću i njegovu načinu upravljanja Novom Gradiškom.

Iako je HDZ godinama upozoravao na rad Grgića i u medijima iznosio sumnje u počinjenje kaznenih djela te pozivao institucije da "rade svoj posao“, nikada nije podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika.

„Nismo podnijeli kaznenu prijavu jer nismo imali dokaze o počinjenju kaznenih djela. Da smo ih imali, prijavili bismo ga“, rekao je Trnka ponovivši poziv institucijama da rade svoj posao.

Poručio je kako je Grgić izgubio legitimitet za vođenje Nove Gradiške, a građani zaslužuju transparentnu vlast koja radi u interesu svih.

„Ne postoji zakonska osnova po kojoj bi Grgić morao podnijeti ostavku, ali postoje moralni razlozi zbog kojih ga pozivamo da odstupi s dužnosti gradonačelnika“, rekla je Marija Petričević, zamjenica predsjednika GO HDZ-a Nove Gradiške.

HDZ stoga poziva sve političke stranke, članove Gradskog vijeća i članove Nezavisne liste Vinka Grgića da se očituju o njegovu uhićenju.