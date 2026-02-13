Obavijesti

News

nakon uhićenja

HDZ Nove Gradiške pozvao Vinka Grgića na ostavku: 'U Hrvatskoj nema nedodirljivih...'

Piše HINA,
Gradska organizacija HDZ-a Nove Gradiške pozvala je u petak uhićenog gradonačelnika Vinka Grgića da podnese ostavku i izrazila potporu pravosudnim tijelima, policiji u Uskoku u rasvjetljavanju svih sumnji na Grgićeve kriminalne radnje

„U Hrvatskoj nema nedodirljivih pred zakonom, a ponovno uhićenje gradonačelnika pod sumnjom na koruptivna djela dokaz je kako je HDZ bio u pravu kada je godinama upozoravao na njegov način vođenja grada“, izjavio je predsjednik novogradiškog HDZ-a Bernardin Trnka na konferenciji za novinare.

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja 01:52
Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita i reketarenja lokalnih poduzetnika duboko su uznemirujuće, kaže Trnka, ali s obzirom na prethodne postupke koji se vode protiv Grgića to ga ne iznenađuje.

„Ovakvo ponašanje nanosi ogromnu štetu ugledu Nove Gradiške i narušava povjerenje građana u institucije lokalne samouprave“, upozorio je Trnka i dodao kako se čudi građanima koji su dali potporu Grgiću i njegovu načinu upravljanja Novom Gradiškom.

FOTO Ovo je luksuzno imanje s bazenom na kojem živi uhićeni gradonačelnik N. Gradiške Grgić
FOTO Ovo je luksuzno imanje s bazenom na kojem živi uhićeni gradonačelnik N. Gradiške Grgić

Iako je HDZ godinama upozoravao na rad Grgića i u medijima iznosio sumnje u počinjenje kaznenih djela te pozivao institucije da "rade svoj posao“, nikada nije podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika.

„Nismo podnijeli kaznenu prijavu jer nismo imali dokaze o počinjenju kaznenih djela. Da smo ih imali, prijavili bismo ga“, rekao je Trnka ponovivši poziv institucijama da rade svoj posao.

FOTO Pogledajte kako policija privodi gradonačelnika Grgića u prostorije USKOK-a u Osijeku
FOTO Pogledajte kako policija privodi gradonačelnika Grgića u prostorije USKOK-a u Osijeku

Poručio je kako je Grgić izgubio legitimitet za vođenje Nove Gradiške, a građani zaslužuju transparentnu vlast koja radi u interesu svih.

„Ne postoji zakonska osnova po kojoj bi Grgić morao podnijeti ostavku, ali postoje moralni razlozi zbog kojih ga pozivamo da odstupi s dužnosti gradonačelnika“, rekla je Marija Petričević, zamjenica predsjednika GO HDZ-a Nove Gradiške.

HDZ stoga poziva sve političke stranke, članove Gradskog vijeća i članove Nezavisne liste Vinka Grgića da se očituju o njegovu uhićenju.

