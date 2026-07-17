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IZVJEŠĆE O DONACIJAMA

HDZ od donatora dobio više nego sve druge stranke zajedno

Piše HINA,
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HDZ od donatora dobio više nego sve druge stranke zajedno
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Stranka Možemo! je dobila 36.000 eura, HNS 16.600 eura, HSS nešto više od 3.000 eura, DOMiNO 3.000 eura...

Svih 20 parlamentarnih stranaka, uključujući stranku Dalije Orešković, koja je to učinila posljednja, ispunilo je svoju zakonsku obvezu i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) u roku dostavilo izvješće o donacijama koje su primile u prvoj polovici ove godine.

Rok za dostavu istekao je u srijedu u ponoć, a stranka Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOISIP) to je učinila 20-ak minuta prije ponoći, pokazuju podaci DIP-a.

 Izvješće otkriva da DOISIP u prvih šest mjeseci ove godine nije primila ni jednu donaciju, baš kao ni još 11 parlamentarnih stranaka: HSLS, DP, stranka Darija Zurovca, Glas Anke Mrak Taritaš, HDS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, stranka Nezavisni, SDSS i NPS.

Gotovo trećina stranaka zaboravila na obvezu

 Polugodišnje izvješće o donacijama DIP-u je trebalo dostaviti 155 političkih stranaka, no to nije učinila gotovo trećina, odnosno njih 45.

OBJAVLJENO IZVJEŠĆE Pogledajte koliko su donacija primili SDP i Možemo: Neke stranke nisu dobile ništa...
Pogledajte koliko su donacija primili SDP i Možemo: Neke stranke nisu dobile ništa...

 Koje su to stranke, DIP ne navodi, no ističe kako će za sve subjekte nadzora, a to su stranke, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika, koji u propisanom roku i na propisani način nisu dostavili polugodišnje izvješće, obavijestiti DORH-u.

 Strankama koje nisu dostavile izvješće prijete novčane kazne od 1327,23 do 13.272,28 eura.

 Od 155 stranaka, 109 ih je izvješće dostavilo u zakonom propisanom roku, a jedna izvan roka.

Mršava prva polovica godine

Objavljena izvješća pokazuju da je, što se donacija tiče, za većinu  stranaka, kako parlamentarnih, tako i onih koje djeluju izvan njega, prva polovica godine bila mršava.

 Uz spomenutih 12 parlamentarnih stranaka, donacije nije primila ni većina onih koje djeluju izvan parlamenta. Slučaj je to sa svim pravaškim strankama (HSP, HSP 1861, HSP AS), strankama bivših gradonačelnika Zagreba i Splita, Milana Bandića i Željka Keruma, BM 365 i HGS-om, strankom Reformisti bivšeg ministra Radimira Čačića,  strankama Nenad Panian NL i LiPO, sadašnjih gradonačelnika Dugog Sela i Gospića Nenada Paniana  i Darka Milinovića.

 U istom su društvu i stranke Socijaldemokrati bivšeg SDP-ovog ministra Davorka Vidovića i Damir Bajs NL, bivšeg bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa.

Donacije strankama Katarine Peović i Karoline Vidović Krišto

 Donatori su s druge strane ostali vjerni dvjema strankama čijih zastupnica više nema u Saboru, to su Radnička fronta Katarine Peović i Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto. Prva je od donatora dobila nešto više od 1. 200 eura, druga gotovo 4. 000 eura.

 Donacije od 1. 300 eura dobila je stranka Tomislava Jonjića Jedino Hrvatska! koja djeluje u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

 Donacije su prijavile i stranke Republika Damira Vanđelića i NL Pavla Kalinića, prva u iznosu od 2. 000, od kojih je 1. 900 uplatio sam Vanđelić, a druga od 450 eura, koje je uplatio Kalinić. 

 HDZ je i ove godine dobila najviše od donatora, oko 102.000 eura, što je više nego što su zajedno prikupile sve ostale parlamentarne stranke.

 Stranka Možemo! je dobila 36.000 eura, HNS 16.600 eura, HSS nešto više od 3.000 eura, DOMiNO 3.000 eura, Hrvatska stranka umirovljenika 2.500 eura, Centar 1.850 eura, a SDP 1.300 eura.

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