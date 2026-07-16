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OBJAVLJENO IZVJEŠĆE

Pogledajte koliko su donacija primili SDP i Možemo: Neke stranke nisu dobile ništa...

Piše HINA,
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Pogledajte koliko su donacija primili SDP i Možemo: Neke stranke nisu dobile ništa...
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Strankama koje ne dostave ta izvješće prijete novčane kazne od 1327,23 do 13.272,28 eura...

Najvećoj oporbenoj stranci, SDP-u, donatori su u prvoj polovici ove godine uplatili tek 1.300 eura. Na račune 11 od 20 parlamentarnih stranaka nisu uplatili ništa, dok nije poznato jesu li, i u kojem iznosu, donirali stranci Dalije Orešković, njezino izvješće u srijedu nije bilo objavljeno.

Prema polugodišnjem izvješću o donacijama koje je SDP dostavio Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), ta je stranka od troje donatora primila ukupno 1.300 eura. Po 500 eura donirali su saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić i Nikola Vicković.

Polugodišnja izvješća o donacijama do srijede u ponoć morale su DIP-u dostaviti sve registrirane političke stranke, njih više od 160, kao i pet nezavisnih saborskih zastupnika te oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika.

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Je li to učinila i stranka Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP), bit će poznato danas nakon 8 sati, jer DIP izvješća objavljuje prvog radnog dana nakon unosa u njegov informacijski sustav.

HDZ dobio više nego sve parlamentarne stranke zajedno

Dosad dostavljena i objavljena izvješća pokazuju da je od donatora uvjerljivo najviše dobila Hrvatska demokratska zajednica – oko 102.000 eura, što je više nego što su zajedno prikupile sve ostale parlamentarne stranke.

Možemo! je od donatora dobio 36.000 eura, HNS 16.600 eura, HSS nešto više od 3.000 eura, DOMiNO 3.000 eura, Hrvatska stranka umirovljenika 2.500 eura, Centar 1.850 eura, a SDP 1.300 eura.

Popisu deset parlamentarnih stranaka koje u prvih šest mjeseci ove godine nisu primile nijednu donaciju pridružio se i HSLS, kao jedanaesta. Na tom su popisu još Domovinski pokret, stranka Darija Zurovca, Glas Anke Mrak Taritaš, HDS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, stranka Nezavisni, SDSS i Nezavisna platforma Sjever.

Strankama koje ne dostave ta izvješće prijete novčane kazne od 1327,23 do 13.272,28 eura.

Pet nezavisnih saborskih zastupnika: Vladimir Bilek, Armin Hodžić, Robert Jankovics, Veljko Kajtazi i Furio Radin prijavio je da u prvih šest mjeseci nisu imali donacija.

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