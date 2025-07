HDZ od donatora dobio više nego sve stranke zajedno

HDZ je u prvih šest mjeseci ove godine za redovne političke aktivnosti od donatora dobio 375.000 eura, više nego je zajedno dobilo svih ostalih 19 parlamentarnih stranaka, pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koje su sve stranke morale dostaviti do 15. srpnja. Izvješća dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, a osim stranaka, tu obvezu imaju i nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici. HDZ-u su donatori u prvoj polovici ove godine uplatili 12 puta više novca nego u istom razdoblju prošle godine, kada je od njih dobio samo 31. 300 eura, pa su ga po donacijama premašile stranke Republika i Odlučnost i pravednost (OiP) za koje se danas, gotovo i ne čuje.

Iznos koji je HDZ od donatora dobio u prvih šest mjeseci, više je nego respektabilan, uzme li se u obzir da su unatrag nešto više od godine dana održane četiri vrste izbora, od kojih posljednji, lokalni u svibnju, a izbori sa sobom gotovo uvijek nose i pojačan angažman donatora za izborne potrebe stranaka.

Family Nest i Antonio Trade HDZ-u uplatili po 25. 000 eura

Dva najveća HDZ-ova donatora, Family Nest i Antonio Trade, od kojih je dobio po 25.000 eura, imaju adrese u Splitu, treći najveći, tvrtka Bistra, koja je toj stranci donirala 20.000 eura, u Đurđevcu.

Po 10.000 eura HDZ-u su donirale tvrtke GP Krk, Ribili iz Rijeke, G.P.P Mikić iz Omišlja, Frigoces iz Rijeke, Agro Steel iz Križevaca, Kvadrati upravljanje iz Zagreba.

Po šest tisuća eura stranka je dobila od Proizvodno zanatske zadruge Dolomit iz mjesta Krnjak i Toplica Topusko iz Topuskog, a po 5.000 eura od tvrtki Arkada iz Duge Rese, Jadranskog pomorskog servisa iz Rijeke, Poljoprivredne zadruge Zrno iz Grubišnog Polja, Velis iz Sesveta i Tvornice projekata iz Zagreba.

Iako su neke od navedenih donacija poprilično visoke, ni jedna nije premašila zakonom propisanu granicu, a zakon kaže da pravne osobe jednog političkoj stranci u kalendarskoj godini za redovan rad mogu donirati najviše 26.544,56 eura. Za fizičke osobe, dakle i građane ta je granica 3.981 eura. Donacije koje pređu te iznose, stranke su dužne prijaviti DIP-u i Državnom uredu za reviziju te uplatiti u državni proračun, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković stranci je donirao 1.500 eura i jedini je tako visoki dužnosnik koji je to učinio.

Saborska zastupnica HDZ-a Danica Baričević donirala je 2.500 eura, a državni tajnik Tugomir Majdak 1.000 eura.

SDP od donatora dobio 117.000 eura

Trećinu HDZ-ova iznosa, odnosno 117.000 eura, od donatora je dobio SDP, što je devet puta više nego u prvoj polovici 2024. godine kada je dobio samo 13.000 eura donacija.

SDP-ovi donatori nisu bili tako široke ruke kao HDZ-ovi.

Najveću pojedinačnu donaciju, 5. 000 eura, ta je stranka dobila od tvrtke ICT-Insisto iz Gornjeg Stupnika, sve ostale su manje.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stranci je donirao 3.000 eura, a od poznatijih SDP-ovaca na donacije su se odlučio i saborski zastupnici Saša Đujić (3.500 eura), Mirela Ahmetović i Mihal Zmajlović (po 2.500 eura), te šibenski SDP-ovac Joško Šupe (3.800 eura).

Među parlamentarnim strankama treće mjesto po donacijama, nešto preko 46.000 eura, drži stranka Dario Zurovec Nezavisna lista.

Trećinu tog iznosa, 14.500 eura, dobila je od Tokarije Slamar iz Rakova Potoka, sam Zurovec uplatio je 2.950 eura.

Četvrto mjesto drži HNS koja je od donatora dobila 21.000 eura, od čega joj je 3.000 eura uplatio državni tajnik Željko Uhlir.

Na petom je SDSS, kojem je šest donatora, uplatilo po 1.500 eura, ukupno 9.000 eura, a među njima je i troje saborskih zastupnika te stranke Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Anja Šimpraga.

Možemo! je od donatora dobio nešto manje od 8.000 eura, Centar 3.800 eura, Domovinski pokret 3.000 eura, Domino 700 eura, Nova Ljevica Ivane Kekin 482 eura, Most 345 eura.

IDS i HSU nisu dostavili izvješće o donacijama

Donatori nisu ništa uplatili stranci Dalije Orešković, Glasu Anke Mrak Taritaš, HSS-u, HDS-u, Hrvatskim suverenistima, Nezavisnoj platformi Sjevera, Nezavisnima koje imaju svoje zastupnike u Saboru.

Izvješća o donacijama nisu dostavile dvije parlamentarne stranke, IDS i HSU kojima zbog toga prijeti novčana kazna od 1.327,23 do 13.272,28 eura.

Novčanu kaznu mogla bi dobiti i trojica od pet nezavisnih zastupnika, Furio Radin, Armin Hodžić i Veljko Kajtazija čijih izvješća u četvrtak, također, nije bilo u DIP-ovom sustavu. No, za nezavisne zastupnike propisane su niže kazne, od 265,45 do 2.654,46 eura. Zakonsku obvezu su ispunili Vladimir Bilek i Robert Jankovics, no oni donacije nisu primili.

"Ako trebam snositi posljedice, snosit ću ih", kazao je Hini Furio Radin, koji predmetno i druga financijska izvješća ne priprema osobno, nego je za to ovlastio drugu osobu.

Žali što je do propusta došlo, kaže da donacija nije imao i da je ovo prvi put da njegovo izvješće nije na vrijeme podneseno.

Drži kako je do problema, vjerojatno, došlo kod unosa izvješća, osoba koja ga je unosila nije provjerila je li uistinu u sustavu.

Koje su još stranke, od njih više od 170, zaboravile na obvezu, a koje su je se sjetile nakon roka, znat će se uskoro, a isto vrijedi i za stotine nezavisnih lokalnih vijećnika.

Donatori su bili vrlo skloni i dvjema izvanparlamentarnim strankama, zeleno-lijevoj Zagreb je naš! i Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista koja je osnovana nedavno, u ožujku ove godine. Prva je od donatora dobila 19.500 eura, a druga 21.450 eura.