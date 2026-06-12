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HDZ odbrusio SDP-u i Možemo!: 'Sami sebi skačete u usta'

Piše 24sata,
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HDZ odbrusio SDP-u i Možemo!: 'Sami sebi skačete u usta'
Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja | Foto: Igor Å oban/PIXSELL

U objavi se također navodi kako "SDP sam sebi skače u usta kako bi se dodvorio možemosima", sugerirajući unutarnje proturječnosti i političku trgovinu unutar oporbe.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) na društvenim je mrežama prozvala svoje političke suparnike, SDP i Možemo. U objavi objavljenoj u petak, vladajuća stranka optužila je ljevicu za "udruženu operaciju" s ciljem pritiska na pravosudne institucije u sklopu afere koja se povezuje s Hipodromom.

U svojoj objavi, HDZ tvrdi kako je riječ o "pokušaju udara na hrvatske institucije i zaštite podobnih", povlačeći izravnu paralelu s "Aferom Hipodrom". Stranka optužuje SDP i Možemo, koje u objavi naziva "Platforma & Partija", da po "već poznatoj špranci" vrše "flagrantni pritisak na pravosuđe" kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru.

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U objavi se također navodi kako "SDP sam sebi skače u usta kako bi se dodvorio možemosima", sugerirajući unutarnje proturječnosti i političku trgovinu unutar oporbe.

Kao potporu svojim tvrdnjama, HDZ je priložio snimku zaslona novinskog članka s naslovom: "NEZGODNO Šimunića je prijavio i SDP-ovac, danas SDP i Možemo poručili: Progon je politički motiviran".

Ovaj medijski natpis služi kao ključni argument HDZ-a, kojim pokušavaju prikazati licemjerje oporbe - da ista politička opcija koja je inicijalno podnijela prijavu sada tvrdi da je istraga koja je uslijedila politički motivirana.

*uz korištenje AI-ja
 

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