HDZ odbrusio SDP-u i Možemo!: 'Sami sebi skačete u usta'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) na društvenim je mrežama prozvala svoje političke suparnike, SDP i Možemo. U objavi objavljenoj u petak, vladajuća stranka optužila je ljevicu za "udruženu operaciju" s ciljem pritiska na pravosudne institucije u sklopu afere koja se povezuje s Hipodromom.

U svojoj objavi, HDZ tvrdi kako je riječ o "pokušaju udara na hrvatske institucije i zaštite podobnih", povlačeći izravnu paralelu s "Aferom Hipodrom". Stranka optužuje SDP i Možemo, koje u objavi naziva "Platforma & Partija", da po "već poznatoj špranci" vrše "flagrantni pritisak na pravosuđe" kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru.

U objavi se također navodi kako "SDP sam sebi skače u usta kako bi se dodvorio možemosima", sugerirajući unutarnje proturječnosti i političku trgovinu unutar oporbe.

Kao potporu svojim tvrdnjama, HDZ je priložio snimku zaslona novinskog članka s naslovom: "NEZGODNO Šimunića je prijavio i SDP-ovac, danas SDP i Možemo poručili: Progon je politički motiviran".

Ovaj medijski natpis služi kao ključni argument HDZ-a, kojim pokušavaju prikazati licemjerje oporbe - da ista politička opcija koja je inicijalno podnijela prijavu sada tvrdi da je istraga koja je uslijedila politički motivirana.

Pokušaj udara na 🇭🇷 institucije & zaštite podobnih - kao u Aferi „Hipodrom“! Najmanji je problem u ovoj udruženoj operaciji ljevice to što #SDP sam sebi skače u usta kako bi se dodvorio možemosima. To je notorno. Problem je to što Platforma & Partija, po već poznatoj špranci,… pic.twitter.com/wgD7Ipkf1N — HDZ (@HDZ_HR) June 12, 2026

*uz korištenje AI-ja

