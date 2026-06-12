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UZELI JOJ MOBITEL

Šimunićeva mama: 'Lakše mi je bilo saznati da imam rak, nego kada nam je Uskok upao u kuću'

Piše Ivan Štengl,
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Šimunićeva mama: 'Lakše mi je bilo saznati da imam rak, nego kada nam je Uskok upao u kuću'
Foto: Facebook

Ivanka je preživjela dva karcinoma, a s obzirom na brojne druge zdravstvene probleme, mobitel joj je od izrazite važnosti, a Uskok joj ga je tijekom pretresa uzeo

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ovog se tjedna našao na meti Uskoka. Upali su mu u kuću, uzeli uređaje i dokumentaciju, čak su uzeli i mobitele njegovih roditelja, a već drugi dan su sve vratili uz 'isprike'.

Na meti se našao zbog sumnje u malverzacije povezane s Adventom 2024. godine, njegovi bivši vijećnici tvrde da je pogodovao poznanicima pri dodjeli raznih poslova.

- Imam poruku za mlade: Nitko se ne smije dati zastrašiti. Trebamo svi dignuti glave i boriti se za našu zemlju, počevši svatko od svoje općine i grada, pa na kraju za dobrobit naše zemlje - rekao je u razgovoru za 24sata Šimunić.

O svemu je za Index progovorila i Viktorova majka Ivanka. Policija je pred njihov dom stigla prije šest sati ujutro.

- Bilo mi je lakše kad sam saznala da imam rak nego kada su USKOK i policija prije šest ujutro došli u našu kuću. Vidjela sam da netko ulazi u dvorište. Otvorila sam prozor i pitala ih kamo idu. Nisu mi odgovorili nego su produžili prema vratima i počeli lupati. Otvorila sam, pokazali su mi značku i rekli da su tu zbog Viktora - ispričala je.

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Ivanka je preživjela dva karcinoma, a s obzirom na brojne druge zdravstvene probleme, mobitel joj je od izrazite važnosti.

- Mobitel mi je sve. U njemu su svi nalazi liječnika, svi mailovi s pretraga i dijagnoza. Molila sam ih da što prije pregledaju taj mobitel i vrate mi ga. Nazvala sam ih nakon pretresa jer mi je trebala medicinska dokumentacija koja se nalazila unutra. Vratili su mi ga dan poslije - rekla je.

Kako je rekla, zbog sina je doživjela mnoge strahove.

- Sjećam se da je, dok je još bio gradonačelnik u prvom mandatu, stiglo pismo naslovljeno na njega. Nazvala sam ga da mu kažem da je stiglo neko pismo, a on mi je rekao da ga otvorim. Bolje da nisam. Doživjela sam šok. Bila je to jasna prijetnja.

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