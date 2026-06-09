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'NISMO OČEKIVALI ISPRIKU'

HDZ odgovorio Benčić: Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić, dao je suglasnost

Piše HINA,
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HDZ odgovorio Benčić: Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić, dao je suglasnost
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nakon snimke sa sjednice Odbora za Ustav, HDZ je poručio da je SDP 'junior partner Možemo', dok Sandra Benčić tvrdi da je riječ bila upućena vladajućima zbog načina vođenja procedure

Ako smo mi 'stoka' onda je to i SDP-ov Saša Đujić uz čiju je suglasnost na sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za Ustavni sud, odgovorio je u utorak HDZ na facebooku Sandri Benčić (Možemo) koja je ranije u objavi potvrdila da je odlazeći sa sjednice Odbora promrmljala 'stoko' na račun HDZ-a. "Ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere. Gđi Benčić nećemo uzvratiti uvredama - premda ona čak i opravdava svoj vulgarni, isključivi istup. Dovoljno je reći da je još jednom pokazala pravo lice. Isprika? Nismo je ni očekivali - uvrede i laži njezin su uobičajeni diskurs", navodi se u HDZ-ovoj objavi.

HDZ OBJAVIO SNIMKU Benčić priznala: 'Jesam, HDZ sam nazvala 'stokom'. Sve mi se skupilo u toj jednoj riječi...'
Benčić priznala: 'Jesam, HDZ sam nazvala 'stokom'. Sve mi se skupilo u toj jednoj riječi...'

Naime, ranije danas HDZ je na facebooku objavio snimku koja je nastala tijekom sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a na kojoj se vidi kako se članica tog odbora Sandra Benčić približava kameri. Nakon što je napustila kadar čula se riječ 'stoka'. "Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ", odgovorila im je Benčić u objavi.

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu", pojasnila je u facebook objavi.

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Komentari 3
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