HDZ odgovorio Benčić: Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić, dao je suglasnost

Ako smo mi 'stoka' onda je to i SDP-ov Saša Đujić uz čiju je suglasnost na sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za Ustavni sud, odgovorio je u utorak HDZ na facebooku Sandri Benčić (Možemo) koja je ranije u objavi potvrdila da je odlazeći sa sjednice Odbora promrmljala 'stoko' na račun HDZ-a. "Ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere. Gđi Benčić nećemo uzvratiti uvredama - premda ona čak i opravdava svoj vulgarni, isključivi istup. Dovoljno je reći da je još jednom pokazala pravo lice. Isprika? Nismo je ni očekivali - uvrede i laži njezin su uobičajeni diskurs", navodi se u HDZ-ovoj objavi.

Naime, ranije danas HDZ je na facebooku objavio snimku koja je nastala tijekom sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a na kojoj se vidi kako se članica tog odbora Sandra Benčić približava kameri. Nakon što je napustila kadar čula se riječ 'stoka'. "Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ", odgovorila im je Benčić u objavi.

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu", pojasnila je u facebook objavi.