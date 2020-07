HDZ-ov dužnosnik u karticu unio 200.000 kn dara i tvrdi: 'Ma to mi je punac uplatio miraz!'

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek objašnjava kako je od punca baš sad dobio miraz iako se oženio prije više od 20 godina

<p>To je miraz od mog punca!, uskliknuo je <strong>Damir Šantek</strong>, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave kad smo ga upitali odakle mu donacija od 200 tisuća kuna u imovinskoj kartici. Kako mu stoji u kartici iz 3. veljače ove godine, Šanteku je jednokratno isplaćeno 200 tisuća kuna. Tko mu ih je isplatio? <strong>Milan Leljak</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Leljak je jedan od suvlasnika tvrtke Lemia koja posjeduje lanac kemijskih čistionica i praonica rublja u Zagrebu. Godinama uredno posluju s državom. Primjerice, samo ove godine iz državnog proračuna im je isplaćeno preko 108 tisuća kuna.</p><p>S druge strane, Zakon o sprečavanju sukoba interesa jasno propisuje da nijedan dužnosnik, a glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek to definitivno jest, ne smije primiti nikakav novac, bez obzira na iznos. Također, ne smije primiti nijedan dar skuplji od petsto kuna. Kako to da Šantek onda u imovinskoj kartici ima upisanu donaciju od 200 tisuća kuna? </p><p>Lijepo, kaže da mu ih je dao punac.</p><h2>Zakašnjeli miraz</h2><p>- Milan Leljak je moj punac i on je svojoj kćerki, mojoj ženi, dao novac da kupimo stan. To je miraz, kako mi to na selu zovemo, to otac daje kćeri - pojasnio nam je Šantek kad smo ga nazvali.</p><p>I zbilja, u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa postoji jedna iznimka. “Uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja” ne ulaze u kategoriju zabranjenih darova. Odnosno, ako vam je punac, a ne netko drugi, dao novac, formalno izbjegavate kršenje zakona. Ipak, zanimalo nas je spada li iznos od 200 tisuća kuna u “uobičajene darove” pa smo se obratili Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Ubrzo su nam odgovorili da će otvoriti predmet u vezi Šanteka i ispitati sve okolnosti slučaja. Osim toga, ovo nije prvi put da HDZ-ovac ima okapanja s Povjerenstvom. Prošle godine je morao platiti sedam tisuća kuna kazne jer je kao šef Državne geodetske uprave dodijelio posao tvrtki svog kuma.</p><p>Dok čekamo Povjerenstvo, popričali smo sa Šantekom jer nam neki detalji nisu bili jasni. Miraz je dar, pokretnina ili nekretnina, koju žena tradicionalno od roditeljske kuće donosi u brak. U Dalmaciji se miraz još naziva dota. Gospodin Šantek je oženio gospođu Šantek prije 21 godinu. Zašto im punac tek sada daje miraz? Osim toga, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave zarađuje 17 tisuća kuna, a supruga mu je ravnateljica knjižnice i čitaonice u Glini. Prima 8400 kuna za taj posao. Oboje žive u Glini, i to kod njegovih roditelja.</p><p>- Ja sam od 1999. u braku sa Suzanom i imamo dva sina. Ona radi kao ravnateljica knjižnice i čitaonice, a ima i završena dva fakulteta. A što se tiče miraza sada, nakon 20 godina, ja imam dvoje djece i ne možete mi reći da ih neću cijeli život pomagati. To bi meni trebalo biti normalno - rekao nam je Šantek. </p><h2>"Punac koji uvijek pomaže"</h2><p>Kako kaže, život im nije lagan.</p><p>- Imam punca koji uvijek pomaže. Djeca rastu, tu su djed i baka i njihova pomoć uvijek dobro dođe. A što se tiče ovoga, mi smo kupili stan prošle godine na Srednjacima u Zagrebu i nedostajalo nam je novca. Znam za pravilo o svim primanjima i donacijama iznad petsto kuna i tu sam čist. To je u redu - priča glavni ravnatelj Državne geodetske uprave.</p><p>Dodaje da je sve oko navodnog miraza dogovorio s Povjerenstvom za sukob interesa. </p><p>- Pitao sam ih da vidim kako da to vodim i to sada ostaje u arhivi. U novoj kartici nema više ničega - obavijestio nas je.</p><p>Zanimalo nas je kako to da živi u roditeljskoj kući u Glini, kad prema zemljišnim knjigama, uz majčinu kuću, postoji još jedna građevina koja glasi na njega i na njegovu suprugu. Osim toga, za tu građevinu mu je država još 2009. darovala građevinski materijal. Je li ga iskoristio?</p><p>- Morali smo graditi kuću od temelja, da vam ne pričam sad kakvo je stanje tamo. Jest, živim s roditeljima, a ova druga kuća za koju sam dobio materijale od države je u roh-bau stanju. U Zagrebu su cijene otišle u nebo i ljepše mi je živjeti u Glini. Mali gradići su uvijek ljepši od gužve, ali bojim se da će mi oboje djece otići - zabrinut je Damir Šantek. </p><p>Ovaj inženjer geodezije ima kredit u OTP banci od 225 tisuća kuna i vozi Opel Astru iz 2005. godine. Član je Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatskog geodetskog društva, HAKUD-a Glinska tamburica i Družbe Braće Hrvatskog Zmaja.</p>