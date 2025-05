HDZ-ov kandidat organizira predstave: ‘Neću podjele i bijes. Želim humor i dobru energiju’

U utrci za župana Šibensko-kninske županije HDZ računa na Paška Rakića, dugogodišnjeg gradskog službenika i jednog od ljudi koji su, kako sam kaže, “naučili slušati građane i konkretno rješavati njihove probleme”. I dok HDZ na lokalnim izborima bilježi gubitke u Zagrebu i neizvjesnu borbu u Splitu, situacija u ostatku Dalmacije djeluje stabilno, ankete im daju prednost u svim dalmatinskim županijama. Rakić, koji tvrdi da iza sebe ima rezultate, a ne stranačka obećanja, u intervjuu otkriva zašto nije išao na gradonačelničku poziciju, kako planira modernizirati županiju i kako odgovara na sumnje vezane uz svoje obrazovanje. Rakiću se mora priznati da je drugačiji političar barem što se tiče predizbornih skupova. On je, naime, umjesto klasičnog političkog skupa organizirao kazališnu predstavu.

Express: Što vas je motiviralo da budete HDZ-ov kandidat za župana Šibensko-kninske županije? Stranka ili...?

Nalazimo se pred ozbiljnim demografskim izazovima, a ljude je uhvatila apatija. Prije četiri godine smo kao stranka dobili jasnu poruku građana da žele promjenu. Poslušali smo ih i krenuli novim putem. Nažalost po županiju, ove četiri godine su prošle u međusobnim sukobima vladajućih, ekscesima i blokadama bez ikakvog pozitivnog pomaka, naprotiv dodatno zaostajemo za drugima. Kroz rad u Šibeniku naučio sam slušati građane i konkretno rješavati njihove probleme te kako se vode veliki projekti. Moja želja je da svu energiju, najbolje prakse iz inozemstva, Hrvatske, pa i iskustvo iz Šibenika prenesem na razinu županije.

Express: Koja je vaša vizija razvoja županije?

Želim županiju koja je servis građanima, a ne jedna u nizu birokratskih prepreka. Fokus programa je na tri ključna područja: dostojanstvena starost za naše najstarije, bolja povezanost županije kroz infrastrukturne projekte poput brze ceste Šibenik - Drniš - Knin te oživljavanje života u Zagori i na otocima kroz poticanje mladih obitelji, razvoj OPG-ova i poboljšanje infrastrukture.

Express: Koji je konkretan problem u županiji koji biste riješili u prvih sto dana mandata?

Prioritet je rješavanje problema smještaja za starije osobe. Planiram prenamijeniti stari studentski dom u Šibeniku u dnevni boravak za starije, ubrzati gradnju doma u Drnišu i pripremiti projekte za nove EU fondove za gradnju domova. Odmah ćemo formirati radnu skupinu za praćenje projekta brze ceste. Predugo se o tome samo pričalo, a ja želim da svaki mjesec imamo koordinaciju i izvještavamo o napretku. Koordinacija, rokovi, politički i javni pritisak će od tog projekta napraviti nešto oko čega ne smije biti dileme.

Express: Koje su tri najveće prilike za gospodarski razvoj županije koje planirate iskoristiti?

Razvoj turizma u Zagori i na otocima kroz valorizaciju prirodnih i kulturnih resursa po uzoru na unutrašnjost Istre. Poticanje poljoprivrede i OPG-ova, posebno kroz revitalizaciju Petrova polja ili otvaranja Kuće pršuta u Drnišu. Proizvodnja hrane u županiji koja ima dva nacionalna parka može biti svjetska priča. Unapređenje infrastrukture, uključujući već spomenutu brzu cestu Šibenik - Drniš - Knin, digitalnu povezanost i lučku infrastrukturu, kako bi se poboljšala povezanost i privukle investicije.

Express: Godinama radite u Gradskoj upravi, zašto se niste kandidirali za gradonačelnika Šibenika s obzirom na iskustvo?

U Šibeniku imamo izvrsnoga gradonačelnika i tim koji je posložen, dok nas u županiji taj posao tek očekuje. Upravo županija nosi osnovne alate za zdravstvenu brigu, brigu za starije i demografskim politikama. Isto tako, postoje projekti kao što je nova glazbena škola u Šibeniku, sportska dvorana u Kninu, brojne luke i lučice koje samo županija može pokrenuti. Podrijetlom sam iz Zagore, iz Pakova Sela. Moj život je spoj zaleđa i grada, a upravo u tom spoju po meni leži komparativna prednost Šibensko-kninske županije. Dobro znam što znači imati bolesnog i starog roditelja na selu, što znači voziti se satima kako biste izvadili krv ili koliko vremena treba kako bi se riješila imovinsko pravna pitanja i dozvole za gradnju. Županija ima golemi potencijal za napredak. Nemamo centar izvornosti za nadarenu djecu. Ne brinemo o starijima onako kako možemo i u vremenu kad su kvadrati zemljišta preskupi, mi imamo kilometre praznog prostora u prelijepom i sigurnom okruženju.

Express: U sklopu predizborne kampanje odlučili ste građanima Knina ponuditi nešto drugačije. Umjesto klasičnog političkog skupa, organizirali ste kazališnu predstavu. Izvedena je monodrama “Vla Vla Vlajland Cabaret” u izvedbi Ecije Ojdanić, pod redateljskom palicom Ivana Lea Leme. Dosta moderna ideja za političara, rekli bismo i drugačija. Kako ste došli na ideju da nemate skup, već predstavu?

Na skupove u Hrvatskoj najčešće dolaze isključivo članovi stranke, a mi se želimo obratiti svima. Isto tako, gledam koliko se ružnih riječi i napada događa po raznim kampanjama u Hrvatskoj i meni je to apsurdno. Umjesto podjela i bijesa koji političari često nose, mi smo donijeli malo humora i zahvaljujem se Eciji, koja je nacionalna zvijezda, ali je rodom iz našega Drniša. Rado bih da i drugi kandidati krenu tim pravcem pa bi kampanje donijele više dobre energije i zabave, a manje žuči. Želio sam građanima Knina pružiti kulturni događaj koji će ih obogatiti i pokazati da politika može biti drugačija. Pa na kraju, umjesto završnog skupa u Šibeniku ćemo gradonačelnik Burić i ja organizirati koncert Četiri tenora kako bismo zajedno uživali u kulturi i glazbi i time poslali poruku što bi politika trebala biti.

Express: U javnosti se često propituje vaša diploma stečena na šibenskom Veleučilištu koju ste završili kao specijalist javne uprave, a profesori su vam bili stranački kolege te se sumnja da ste se kroz studij “prošetali”. Je li to istina?

Iskreno, ovaj put nitko nije javno klevetao, a to me i iznenadilo. Ponosan sam na to što sam radio od 17. godine te što sam diplomu stekao studiranjem uz rad i ispunjavanjem svih obveza, što je bilo sve samo ne lako. Kad vas ljudi znaju, tek onda ne možete preskakati predavanja ili doći nespreman na ispit što možda neki drugi student i ima pravo sebi priuštiti. Ponosan sam na svoje obrazovanje i sretan što moj grad ima Veleučilište na kojemu su obrazovanje stekli brojni naši uspješni sugrađani.

