Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je za Dalmaciju Danas da su pronašli četvrto tijelo osobe poginule u potopljenoj jedrilici koja je stradala u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima

- Novost je da je locirano tijelo nestale osobe. Ronioci su vidjeli tijelo u samoj jedrilici i danas bi se trebalo krenuti sa vađenjem tijela i s pripremom za vađenje jedrilice - naveo je.

- Prvo se mora izvaditi tijelo, a nakon toga se mora pripremiti jedrilicu za vađenje. Svi koji se bave morem znaju da se to mora odraditi na profesionalan način, da se ne bi ugrozilo ljude u operaciji. I dalje traje istraga, a mi smo tu samo da damo support Državnom odvjetništvu koje je preuzelo slučaj - kazao je.

Ronioci MUP-a locirali su olupinu potonule jedrilice na dubini većoj od 50 metara.

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Podsjetimo, u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima poginulo je četvero ljudi, a riječ je o državljanima Češke.

U trenutku sudara na katamaranu se nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osmero ljudi, svi češki državljani. Četiri osobe s potopljene jedrilice spašene su iz mora i s ozljedama prevezene na Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Split. Prema prvim informacijama, svi su izvan životne opasnosti.