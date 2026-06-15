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TRAGEDIJA

Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita

Piše Ivan Štengl,
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Pronašli su i četvrtu žrtvu pomorske nesreće kraj Splita
Foto: 24sata

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima poginulo je četvero ljudi, a riječ je o državljanima Češke.

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je za Dalmaciju Danas da su pronašli četvrto tijelo osobe poginule u potopljenoj jedrilici koja je stradala u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima

- Novost je da je locirano tijelo nestale osobe. Ronioci su vidjeli tijelo u samoj jedrilici i danas bi se trebalo krenuti sa vađenjem tijela i s pripremom za vađenje jedrilice - naveo je.

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- Prvo se mora izvaditi tijelo, a nakon toga se mora pripremiti jedrilicu za vađenje. Svi koji se bave morem znaju da se to mora odraditi na profesionalan način, da se ne bi ugrozilo ljude u operaciji. I dalje traje istraga, a mi smo tu samo da damo support Državnom odvjetništvu koje je preuzelo slučaj - kazao je. 

Ronioci MUP-a locirali su olupinu potonule jedrilice na dubini većoj od 50 metara.

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Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...' VIDEO
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...' | Video: 24sata/Pixsell/Čitatelj 24sata/Marine Traffic

Podsjetimo, u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima poginulo je četvero ljudi, a riječ je o državljanima Češke.

U trenutku sudara na katamaranu se nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osmero ljudi, svi češki državljani. Četiri osobe s potopljene jedrilice spašene su iz mora i s ozljedama prevezene na Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Split. Prema prvim informacijama, svi su izvan životne opasnosti.

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