SVAĐE OKO ULJANIKA

HDZ-ovac Anton Kliman: Vrijeme je da Pula prestane biti talac proturazvojnih inicijativa

Piše hina,
Zagreb: Članovi HDZ-a dolaze na sjednicu Prredsjedništva stranke | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zastupnici IDS-a Dalibor Paus i Loris Peršurić upozorili su u četvrtak ujutro da planovi uvođenja proizvodnje i prometa oružja, vojne opreme, streljiva i djelatnosti vezanih uz eksplozivne tvari u pulskom brodogradilištu Uljanik predstavljaju rizik za sigurnost grada i regije.

Nakon što je IDS upozorio da se u Uljaniku planira proširiti djelatnost na proizvodnju i promet naoružanja, predsjednik istarskog HDZ-a i saborski zastupnik Anton Kliman poručio je kako je vrijeme da se politika u Puli prestane biti protiv svega, svake inicijative i svakog pomaka s mrtve točke.

"Kada slušamo što se govori s raznih političkih adresa u Puli, u grad nije dobrodošao turizam, nije dobrodošla industrija, nije dobrodošao građevinski sektor, dobrodošla je samo panika, zaostajanje i korištenje svake i najmanje prilike da bi se zamutila voda i kupilo si pet minuta medijskog prostora pobuđujući strah kod naših sugrađana", naveo je Kliman u priopćenju.

Dodao je da "doregistracija djelatnosti Uljanika kako bi se stekli formalni preduvjeti za moguće sudjelovanje na nekim budućim natječajima jest prirodni razvoj poslovanja".

"Moramo uzeti u obzir vrijeme i trenutak u kojem se nalazimo. Pokušavaju se stvoriti preduvjeti za revitalizaciju brodogradnje, gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta, a ne stvaranje ratne atmosfere kako je to IDS danas htio prikazati u pokušaju da dobije malo političkog prostora u trenucima svojih unutarstranačkih izbora", naglasio Kliman.

On je, primjera radi, spomenuo Brodosplit koji i sada gradi brodove za Hrvatsku ratnu mornaricu.

"Vjerujemo da se svi slažu s time da je gradnja korveta za potrebe oružanih snaga naše zemlje bitno drugačija situacija od navodne gradnje raketa, eksplozivnih sredstava i bombi kako to nekorektno predstavlja IDS", poručio je Kliman. 

Objašnjavaju da je riječ o točki koja je bila na dnevnom redu Nadzornog odbora 26. rujna, a konačna odluka o njoj trebala bi biti donesena na sjednici Skupštine društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. zakazanoj za 17. listopada.

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin izjavio je da Grad nije službeno obaviješten o postupku promjene djelatnosti trgovačkog društva.

