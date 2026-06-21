HDZ-ovac Arapović: 'Prvi put kad Pavlek nije dao keš, netko je nazvao policiju'

Na slučaj Vedrana Pavleka u emisiji Sport Nedjeljom osvrnuo se bivši košarkaški reprezentativac i bivši zastupnik HDZ-a Franjo Arapović, koji je izrazio sumnju u službenu priču o jednoj od najvećih afera u hrvatskom sportu.

- Problem je što sinonim za svu krađu je izmišljeni Pavlek. Ja mislim da Pavlek ne može ukrasti 30, 40 milijuna. nije toliko pametan nitko na svijetu toliko da ukrade toliko milijune. Da sam to napravi.

Oni koji su nosili Pavlekice po gradu, oni su mu najveći neprijatelji, to je problem - jer su dobro živjeli i prvi put kad nije dao keš jednoj osobi, nazvala je policiju i rekla je da tajnik nosi pare preko granice - rekao je Arapović.