HDZ-ovac: 'Beroš je vrhunski neurokirug. Dao bih mu da me operira. Treba negdje raditi'

Profesor Beroš je, koliko ja znam, vrhunski neurokirurg. U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti i treba negdje raditi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, HDZ-ovac Tomislav Dulibić. Bivši ministar zdravstva i USKOK-ov optuženik Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio i prije ministarske fotelje.

Na pitanje bi li dao da ga Beroš operira, Dulibić je odgovorio 'Bez problema'.

OGLAS

- Znači ja sam surađivao s njim, ne u takvom poslu, ja sam bio državni tajnik, a on ministar. Ali, koliko ga poznam i koliko su drugi govorili o njemu, on sasvim sigurno može obavljati taj posao - rekao je te dodao i da posao nije samo cijelo vrijeme biti u sali.

Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

OGLAS

Povremeno se, kaže, čuje s Berošem.

- Ha ništa, živi čovjek svoj život u okolnostima kakve mu jesu. Nikome nije to lako - zaključio je Dulibić, prenosi HRT.

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura.

24sata ekskluzivno su doznala da se Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Kako smo otkrili ranije, bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Natječaj je završio još prije nepuna dva mjeseca, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

OGLAS

Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS