Obavijesti

News

Komentari 7
DULIBIĆ O USKOKOVOM OPTUŽENIKU

HDZ-ovac: 'Beroš je vrhunski neurokirug. Dao bih mu da me operira. Treba negdje raditi'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
HDZ-ovac: 'Beroš je vrhunski neurokirug. Dao bih mu da me operira. Treba negdje raditi'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/Luka Batelic/PIXSELL

Na pitanje bi li dao da ga Beroš operira, Dulibić je odgovorio 'Bez problema'. Povremeno se, kaže, čuje s bivšim ministrom pod optužicom

OGLAS
OGLAS

Profesor Beroš je, koliko ja znam, vrhunski neurokirurg. U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti i treba negdje raditi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, HDZ-ovac Tomislav Dulibić. Bivši ministar zdravstva i USKOK-ov optuženik Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio i prije ministarske fotelje.

DOZNAJEMO Vili došao na razgovor za posao. Viđen kako izlazi iz Vinogradske
Vili došao na razgovor za posao. Viđen kako izlazi iz Vinogradske

Na pitanje bi li dao da ga Beroš operira, Dulibić je odgovorio 'Bez problema'.

OGLAS

- Znači ja sam surađivao s njim, ne u takvom poslu, ja sam bio državni tajnik, a on ministar. Ali, koliko ga poznam i koliko su drugi govorili o njemu, on sasvim sigurno može obavljati taj posao - rekao je te dodao i da posao nije samo cijelo vrijeme biti u sali.

Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu
Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
OGLAS

Povremeno se, kaže, čuje s Berošem.

- Ha ništa, živi čovjek svoj život u okolnostima kakve mu jesu. Nikome nije to lako - zaključio je Dulibić, prenosi HRT.

SABORSKI ZASTUPNIK OŠTRO Peternel: 'Bliskoj osobi ne bih preporučio zahvat kod Beroša'
Peternel: 'Bliskoj osobi ne bih preporučio zahvat kod Beroša'

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura.

24sata ekskluzivno su doznala da se Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Kako smo otkrili ranije, bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Natječaj je završio još prije nepuna dva mjeseca, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

OGLAS
Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu
Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 7
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
OGLAS
OGLAS
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025