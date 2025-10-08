Obavijesti

SABORSKI ZASTUPNIK OŠTRO

Peternel: 'Bliskoj osobi ne bih preporučio zahvat kod Beroša'

Peternel se osvrnuo na vijest da je bivši ministar zdravstva, s optužnicom u korupcijskoj aferi Mikroskop, dobio posao na natječaju za radno mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice

Ja ne bih nekoj bliskoj osobi u ovom trenutku preporučio zahvat kod Vilija Beroša, napisao je Igor Peternel, saborski zastupnik iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO). Osvrnuo se na vijest da je bivši ministar zdravstva, s optužnicom u korupcijskoj aferi Mikroskop, dobio posao na natječaju za radno mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva, o čemu su 24sata prvi pisali.

- Vili Beroš dobio posao neurokirurga u Vinogradskoj! Posao koji je nekad imao i napustio ga da bi postao državni tajnik ministru Kujundžiću. Iskreno, meni je ta činjenica puno nevjerojatnija nego informacija da je opet dobio posao za koji ga je, usput rečeno, ova država godinama i skupo školovala. 

Zašto jedan neurokirurg želi uopće napustiti operacijsku dvoranu i postati birokrat? Najmanje je sporno to što se sada vraća u bolnicu. Gdje da se vrati ako je školovan da operira mozak? To može jedino u bolnici ili nigdje. A u zatvor se po potrebi može i iz bolnice.

 Jedino pravo pitanje koje se tu postavlja, a nitko ga nije postavio, je ima li on zbog svoje trenutne društvene i pravosudne situacije uopće koncentraciju sigurno ljudima operirati mozak? Je li psihički za to sposoban? Ja ne bih nekoj bliskoj osobi u ovom trenutku preporučio zahvat kod njega - napisao je Peternel na Facebooku.

Bolnica se još uvijek nije službeno očitovala. 

