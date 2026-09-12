Obavijesti

News

Komentari 0
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

HDZ-ovac Mikulić godinama nije vidio ekobombe, a Matijević ih otkriva sad kad mu trebaju...

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 3 min
HDZ-ovac Mikulić godinama nije vidio ekobombe, a Matijević ih otkriva sad kad mu trebaju...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HDZ je u Zagrebu praktički strano tijelo što bi trebalo boljeti Plenkovića kao Zagrepčanina, a batrganje Ivana Matijevića između petokrake i ekobombe im dodatno erodira imidž, piše Klauški za novi Express

Andrija Mikulić bio je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba od 2012. godine, u dva mandata sjedio je na mjestu predsjednika Gradske skupštine, od 2004. godine sjedio je u Državnom inspektoratu, a 2019. godine počinje prvi od njegova tri mandata glavnog državnog inspektora. Mikulić je vodio i zagrebački HDZ i Državni inspektorat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
EVO GDJE IDE DOBITAK

Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Lutrije u Vukovarskoj ulici. Sretnik je odigrao dvije kombnacije i uplatio 4 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026