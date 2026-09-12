HDZ je u Zagrebu praktički strano tijelo što bi trebalo boljeti Plenkovića kao Zagrepčanina, a batrganje Ivana Matijevića između petokrake i ekobombe im dodatno erodira imidž, piše Klauški za novi Express
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+
HDZ-ovac Mikulić godinama nije vidio ekobombe, a Matijević ih otkriva sad kad mu trebaju...
Čitanje članka: 3 min
Andrija Mikulić bio je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba od 2012. godine, u dva mandata sjedio je na mjestu predsjednika Gradske skupštine, od 2004. godine sjedio je u Državnom inspektoratu, a 2019. godine počinje prvi od njegova tri mandata glavnog državnog inspektora. Mikulić je vodio i zagrebački HDZ i Državni inspektorat.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku