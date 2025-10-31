HDZ-ovac: Orešković mi je rekla da sam smeće. Ja kao kršćanin osjećam sažaljenje prema njoj

Saborski Klub HDZ-a zgrožen je i zaprepašten "lajkom" Dalije Orešković kojeg stavila uz komentar na Facebooku. U komentaru se Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom.

HDZ je na konferenciji podsjetio na Nicolierov ratni put, a Ante Deur poručio je kako je njemu kao branitelju, kao i drugim braniteljima od kojih su ga mnogi i zvali, kao i drugi građani, vrlo teško.

- Orešković je branitelje i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana nazvala karcinomom hrvatskog društva. Što njoj to smeta vrijednostima na kojima je nastala hrvatska država, zašto tolika mržnja, otkud to potječe - pita se Deur.

- Da takva jedna osoba, koju je hrvatski narod izabrao u Sabor, može nazvati plaćenikom čovjeka koji je došao iz Francuske pomoći hrvatskom narodu, osjećao emocije i sve što je tada prolazio hrvatski narod, oni ljudi u skloništima koji su bili bez pitke vode i svaki dan ginuli - dodao je Deur.

Pozvao je ostale saborske zastupnike, pogotovo SDP da se o svemu očituju.

- U prolazu me u saborskom kafiću nazvala smećem. Prošla je pokraj mene iz čista mira. To pokazuje kolika bol u toj ženi postoji. Ja kao kršćanin osjećam sažaljenje prema njoj - poručio je HDZ-ovac.

Mažar: 'To je licemjerno objašnjenje'

I zastupnik Tomislav Mažar podsjetio je na prijašnje istupe zastupnice DOSiP-a, među njima i na to da je premijera Andreja Plenkovića usporedila s Adolfom Hitlerom te rekla da sa zastupnicima HDZ-a treba "kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata”.

- Tamo gdje prestaje pristojnost i ljudskost navikli smo da počinje Dalija Orešković - poručio je Mažar.

Lijevu oporbu pozvao je da se javno odredi, odnosno kaže osuđuju li postupak zastupnice Orešković.

- Pozivam hrvatsku ljevicu da se jasno i nedvosmisleno odredi jesu li i oni za to da je junak Domovinskog rata i heroj Jean-Michel Nicolier, likvidiran na Ovčari, plaćenik kojeg se treba sramiti spominjati ili osuđuju postupak Dalije Orešković i čvrsto se odmiču o od toga - rekao je.

Upitan za objašnjenje Orešković da nije lajkala komentar vezan uz Nicoliera, kao i da je "lajkom” dala do znanja da je vidjela komentar, Mažar je rekao da je riječ o jednom nemuštom i krajnje licemjernom objašnjenju.

- Svi smo vidjeli tekst i vidjeli da je lajkala. U konačnici ona je to i priznala. Vi recite meni jesmo li u tom tekstu vidjeli neko drugo ime osim Jean-Michel Nicoliera i jesmo li pročitali nešto drugo osim da je on plaćenik. Istina je tu jednostavna i jedna - prokomentirao je Mažar.