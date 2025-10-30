Orešković odgovorila HDZ-ovcu na prozivke oko Jean-Michela: 'Ovo je njegova pokvarenost'

Zastupnik HDZ -a Ante Deur nazvao je sramotnim lajk zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) na komentar u kojem se ubijenog francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera naziva plaćenikom , dok je ona odgovorila da komentar koji je lajkala nije bio posvećen Nicollieru već Rudolfu Perešinu te je samo željela dati do znanja autoru da ga je pročitala.

Deur joj je poručio kako je sramotno da netko tko ima toliku privilegiju biti zastupnik pokazuje toliku mržnju prema hrvatskom narodu, braniteljima i državi.

HDZ-ov zastupnik je u Hrvatskom saboru prvo rekao da se radi o izjavi Orešković, a naknadno je Hini pojasnio da je riječ o lajku na komentaru na društvenim mrežama u kojem se navodi da je Nicolier plaćenik kojeg je sramota spominjati.

"Nakon 30 godina, njegova majka, brat i obitelj napokon su našli mir, zajedno s hrvatskim narodom“, rekao je Deur u Hrvatskom saboru.

„Poštovani zastupnici i zastupnice, bez obzira iz koje političke opcije dolazite, vjerujem da osjećate sramotu zbog onoga što je Orešković učinila“, kazao je Deur.

Prozvao je Orešković za nedostatak poštovanja prema hrvatskim braniteljima i državi, te upitao tko je ona da na taj način blati najsvetija imena hrvatskog naroda.

"Hoćete li sutra isto reći za Blagu Zadru, Roberta Zadru, Andriju Marića, za Andriju Matijaša Pauka“, upitao je Deur saborsku kolegicu.

Deur je reagirao na kraju saborske rasprave o Izvješću o radu probacijske službe.

Orešković je u izjavi Hini odgovorila da prema braniteljima osjeća punu zahvalnost za slobodu koju živimo te suosjeća sa svima koji oplakuju one koje su izgubili.

"Iz poštovanja prema obitelji Jean-Michela Nicoliera čije su kosti napokon pronađene, neću o njemu ovih dana govoriti. Komentar jednog branitelja kojeg je HDZ maliciozno prikazao u drugačijem svjetlu, a kojeg sam lajkala nije bio posvećen Jean-Michelu Nicollieru, već Rudolfu Perešinu", kazala je Orešković za Hinu.

Teme odnosa prema braniteljima posebno su bile osjetljive ovoga ljeta zbog svega što politika i vlast HDZ-a provod. Među 900 komentara na objavi povodom 28. susreta za Rudija našao se i taj jedan, autora koji je zatražio da u Saboru prenesem njegove riječi, dodala je.

Orešković je poručila kako ne zna je li identitet osobe stvaran, nema mogućnost provjere, ali je "lajkom" samo dala do znanja da je pročitala i da ga je uvažila.

"Njegove riječi nisu još stigle do Sabora, ali zahvaljujući pokvarenosti Josipa Deura i HDZ-a, njegov komentar je sada vidjela čitava Hrvatska", napisala je Orešković u komentaru na društvenim mrežama.

"Obitelji Jena-Michela Nicoliera se želim duboko ispričati što se zbog političkih prljavštvina i želje HDZ-a da me lažno prikaže nedomoljubnom i mrziteljicom Hrvatske, ime njihovog sina na ovaj način spominje u medijima", dodala je.